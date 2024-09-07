7 Eylül Kurtuluşu Sıradanlaşmamalı - Son Dakika
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Politika

7 Eylül Kurtuluşu Sıradanlaşmamalı

7 Eylül Kurtuluşu Sıradanlaşmamalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13. Dönem MKYK Üyesi Burak Pehlivan, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, gençlerin tarihle bağlarının zayıfladığını ve 7 Eylül Kurtuluş Günü kutlamalarının sıradanlaştığını vurguladı. Pehlivan, geçmişin önemine dikkat çekerek, gençlerin milli mücadele ruhunu benimsemeleri gerektiğini belirtti.

07.09.2024 14:09
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13. Dönem MKYK Üyesi Burak Pehivan, Aydın'ın düşman işgalinden kuruluşunun 102. Yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda her geçen gün gençlerin tarihle olan bağlarından ve milli mücadele ruhundan uzaklaştırıldığını belirtti. Aydın'da 7 Eylül Kurtuluş günlerinin de sıradanlaştırıldığını belirten Pehlivan, "Mazimizi hatırlatan ne varsa yavaş yavaş ortadan kaldırılıyor.7 Eylül kutlamaları eski haline döndürülmelidir" dedi.

Türk milletini diğer milletlerden ayıran en önemli özelliklerinden birinin, hürriyetine duyduğu sarsılmaz bağlılık olduğunu belirten MHP 13. Dönem MKYK Üyesi Burak Pehlivan, "Geçmişini unutan ve tarihten gerekli dersleri alamayan milletler yok olmaya mahkum olur. Bu nedenle gençlerimizin geçmişle bağının sımsıkı tutulması gerekir. Eskiden 7 Eylül kutlamalarına katılan bir çocuk, 100 yıl önce yaşananları tahayyül eder ve bu toprakların ne şartlar altında vatana dönüştüğünü anlardı. Maalesef 7 Eylül kurtuluş günleri de özünü kaybetmeye başladı. Şehrimiz Aydın, bundan 102 yıl Eylül ayının ilk haftasında son derece zor şartlarda kurtuluş mücadelesi vermiştir. Binlerce kişinin şehit olduğu bu destansı mücadeleyi anlatan 7 Eylül kurtuluş günü sıradan bir tören şeklinde kutlanmamalıdır. O zorlu günler temsili olarak çocuklarımıza gösterilmeli ve Karatepe, Çayyüzü, Erbeyli, Malgaç gibi Kurtuluş Savaşı'nın önemli yerleri ziyaret edilmelidir" dedi.

Her geçen yıl Kurtuluş Günü kutlamalarının Milli Mücadele Ruhu'ndan uzaklaşıp sıradan bir etkinliğe dönüştüğünü ve 2007 yılı öncesi temsili kurtuluşun canlandırıldığı kutlamalara geri dönülmesi gerektiğini belirten Pehlivan, "Geçmişimizi unutmamalı ve unutturmamalıyız. Şu anda pek çok genç 7 Eylül'ün derin manasını maalesef bilmiyor. Bu nedenle 7 Eylül'ün ruhuna uygun kutlanmasından yanayım" diyerek gençlerin tarihine sahip çıkmasını istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Burak Pehlivan, Politika, Eylül, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika 7 Eylül Kurtuluşu Sıradanlaşmamalı - Son Dakika

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