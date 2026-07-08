Miçotakis'ten F-35 satışına tepki: Hassasiyetler dikkate alınmalı - Son Dakika
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Miçotakis'ten F-35 satışına tepki: Hassasiyetler dikkate alınmalı

08.07.2026 10:43
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına sıcak bakmasına karşı çıkarak, ülkesinin savaş tehdidi altında olduğunu ve NATO müttefiklerinin hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına yönelik olumlu ifadeler kullanmasına ilişkin, "Ülkem hala açık bir savaş tehdidiyle karşı karşıyayken, Türkiye'nin bölgesel kara sularını genişletme planları karşısında ya da böylesine bir durumda bütün NATO müttefiklerinin hassasiyetleri dikkate alınmalı" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dün ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına sıcak baktığını açıklamasına ilişkin soru üzerine Miçotakis, "NATO müttefiklerinin hassasiyetleri dikkate alınmalı" cevabını verdi.

Miçotakis, "Gerçekten jeopolitik belirsizliklerin tavan yaptığı dönemde bir araya geliyoruz. Trump, Avrupa'nın daha fazla yük paylaşımında bulunduğu bir ittifak istiyordu. Geçen yıllarda tam olarak bu gerçekleşti. Ben de stratejik, otonom bir Avrupa olması açısından ittifakı güçlendirmenin taraftarı oldum. Geçen yıl Lahey'de önemli kararlar alındı. Özellikle bugün savunma harcamalarında hayata geçirdiğimiz önemli adımlar için karar verdik. Gururla söyleyebilirim ki Yunanistan bu yıl yüzde 3,5'luk savunma harcaması hedefini planlanandan daha da erken tarihte gerçekleştirmiş oldu. Tabii ki silahlı kuvvetlerimizin modernizasyonu konusunda da ilerleme sağlıyoruz. Jeopolitik bazı sınamalarla karşı karşıya olan bir bölgedeyiz. Kemer sıkma döneminde bile savunma harcamalarına önem verdik ve ilk 5 NATO ülkesi arasında yer alıyoruz. Tabii ki bölgesel olaylarla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum; İran ve ABD arasındaki ateşkesin kalıcı olacağı konusunda iyimserim. Diplomasiye bu sorunları çözmek için vakit tanımamız gerekiyor. Tüm Avrupalılar için yaşam maliyetleri önemli bir öncelik ve artan masraflarla karşılaşmak istemiyoruz, petrol fiyatlarının artmasını istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Ülkem hala açık bir savaş tehdidiyle karşı karşıyayken, bütün NATO müttefiklerinin hassasiyetleri dikkate alınmalı"

Türkiye'nin NATO'daki etkisi ve ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satımına sıcak bakmasının sorulması üzerine Miçotakis, "Trump ve Erdoğan'ın dünkü açıklamaları ile ilgili olarak yorum yapmayacağım. Ancak şu kadarını söyleyebilirim; bir ittifak temel prensipler ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde gerçekleşmelidir. Tabii ki ülkem hala açık bir savaş tehdidiyle karşı karşıyayken, Türkiye'nin bölgesel kara sularını genişletme planları karşısında ya da böylesine bir durumda bütün NATO müttefiklerinin hassasiyetleri dikkate alınmalı. Çünkü biz sonuçta bir savunma ittifakıyız. Tüm bu noktaların iyi komşuluk ve iş birliği çerçevesinde çözülebileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi ve Ankara'yı ziyaret etmenin bir keyif olduğunu sözlerine ekleyen Miçotakis, her zaman iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğunu belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Miçotakis'ten F-35 satışına tepki: Hassasiyetler dikkate alınmalı - Son Dakika

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