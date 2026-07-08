Miçotakis: F35 tedarikinde ittifak ilkeleri önemli - Son Dakika
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Miçotakis: F35 tedarikinde ittifak ilkeleri önemli

Miçotakis: F35 tedarikinde ittifak ilkeleri önemli
08.07.2026 11:19
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin F35 tedariki hakkında yorum yapmazken, NATO ittifakının iyi komşuluk ve hassasiyetlere dayanması gerektiğini, kara suları konusunda Türkiye'nin tehdidi olduğunu söyledi.

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin F35 savaş uçaklarını tedarikine ilişkin, "Dün yapılan açıklamalar hakkında yorum yapmayacağım. Söyleyebileceğim tek şey, bir ittifakın, iyi komşuluk ilişkileri temel ilkesine dayanması gerektiğidir. Ülkem, kara sularını genişletmeye yönelik yasal hakkını kullanması durumunda hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıyayken, tüm NATO müttefiklerinin hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, NATO Liderler Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Miçotakis, geçen yıl Lahey'de alınan kararlar doğrultusunda savunma harcamalarında önemli adımlar atıldığını belirterek, "Ülkem Yunanistan, bu yıl itibarıyla yüzde 3,5'luk savunma harcaması hedefini planlananın çok öncesinde yakalamış durumdadır. Silahlı kuvvetlerimizi modernize etmek adına şu an 25 milyar avroluk bir program uyguluyoruz. Çok hassas bir coğrafyada, ciddi jeopolitik zorluklarla karşı karşıyayız. Ekonomik kemer sıkma dönemlerinde bile NATO harcamalarımıza sadık kaldık. Şu an savunma harcamalarında ittifaka liderlik eden 5 ülkeden biriyiz" dedi.

'YENİ BİR GERİLİM DALGASI YAŞANMAMASINI UMUYORUZ'

Bölgesel gelişmelere değinen Miçotakis, ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecine ilişkin iyimserliğini koruduğunu söyledi. Diplomasiye zaman tanınması gerektiğinin altını çizen Miçotakis, "Yaşam maliyetinin tüm Avrupa hükümetleri için bir numaralı öncelik olduğu bu dönemde, petrol fiyatlarını yeniden tırmandıracak yeni bir gerilim dalgasının yaşanmamasını umuyoruz" dedi.

'YORUM YAPMAYACAĞIM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamaları sorulan Miçotakis, Türkiye'nin F35 savaş uçaklarını tedarikine ilişkin, "Dün yapılan açıklamalar hakkında yorum yapmayacağım. Söyleyebileceğim tek şey, bir ittifakın, iyi komşuluk ilişkileri temel ilkesine dayanması gerektiğidir. Ülkem, kara sularını genişletmeye yönelik yasal hakkını kullanması durumunda hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıyayken, tüm NATO müttefiklerinin hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğine inanıyorum. Ne de olsa biz bir savunma ittifakıyız ve bu çözülmemiş sorunların iyi komşuluk ve iş birliği ruhu içinde çözülebileceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Miçotakis: F35 tedarikinde ittifak ilkeleri önemli - Son Dakika

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