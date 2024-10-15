Mikati: Güney Lübnan Ordusu Güçlendirilecek

Politika

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yapılacak herhangi bir ateşkes sonrasında güneyde konuşlu ordunun güçlendirebileceğini belirtti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan'ın güneyindeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Ateşkes sağlandığı anda ülkenin diğer bölgelerindeki askerleri güneye taşıyabileceklerini belirten Mikati, "Şu anda Güney Lübnan'da 4 bin 500 askerimiz var ve bu sayıyı 7-11 bin arasında bir sayıya çıkarmak istiyoruz" dedi. İsrail'in Güney Lübnan'a kısa süreli kara saldırıları düzenlediğini kaydeden Mikati, ayrıca İsrail'in saldırı için herhangi bir mazeret sunmasını önlemek amacıyla Beyrut'taki havalimanında bir haftadır sıkı güvenlik önlemleri alındığını kaydetti.

Öte yandan, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarını azaltılacağına ilişkin ABD'den güvence aldığını söyleyen Mikati, hükümetinin ateşkes sağlanmasını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasını istediğini ifade etti.

İsrail ordusu tarafından geçen ay yapılan açıklamada ise, İran'ın Lübnan'ın tek havalimanı olan Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı üzerinden müttefiki Hizbullah'a silah transfer etmesine izin verilmeyeceğini ve böyle bir eylemin tespit edilmesi durumunda savaş uçaklarının müdahaleye hazır olduğu belirtilmişti. - BEYRUT