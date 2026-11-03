Milas'ta dört tur süren başkan vekilliği seçimini Barbaros Gezgin 18 oyla kazandı - Son Dakika
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Milas'ta dört tur süren başkan vekilliği seçimini Barbaros Gezgin 18 oyla kazandı

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Milas\'ta dört tur süren başkan vekilliği seçimini Barbaros Gezgin 18 oyla kazandı
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Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un İçişleri Bakanlığınca geçici görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimi dört tur sürdü. Son turda Yeni Parti adayı Av. Barbaros Gezgin, 30 meclis üyesinden 18'inin oyunu alarak Milas Belediye Başkan Vekili seçildi.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen belediye başkan vekilliği seçimi, dört tur süren oylamalar, geçersiz sayılan oylar ve CHP grubunun itirazlarıyla tamamlandı. Üçüncü turda CHP adayı Çağlar Koban'a verilen bir oyun, isimdeki harf hatası nedeniyle geçersiz sayılması seçimin seyrini değiştirdi. Son turda Cumhur İttifakı'nın adayı Sibel Karakaş ile yarışan Yeni Parti'nin adayı Av. Barbaros Gezgin, 30 meclis üyesinden 18'inin oyunu alarak Milas Belediye Başkan Vekili seçildi.

Milas Belediyesi, Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yeni başkan vekilini belirlemek üzere olağanüstü toplandı. Gerçekleştirilen toplantıya Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Mehmet Murat Yazar başkanlık etti.

Milas'ın yeni başkan vekilinin belirleneceği seçim, siyasi partilerin üst düzey temsilcileri ve çok sayıda vatandaş tarafından da yakından takip edildi.

Seçim öncesinde meclis üyelerine ve toplantıya katılanlara hitap eden Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Mehmet Murat Yazar, öncelikli temennilerinin devam eden yargı sürecinin hakkaniyetli biçimde tamamlanması olduğunu söyledi.

CHP, başkan vekilliği için Çağlar Koban'ı aday gösterirken, Yeni Parti'nin adayı Av. Barbaros Gezgin oldu. AK Parti ve MHP grupları ise Cumhur İttifakı adına Sibel Karakaş'ı ortak aday olarak belirledi. Mecliste temsil edilen dört siyasi partinin gözlemcilerinin belirlenmesinin ardından oy pusulaları ve zarflar mühürlenerek seçim işlemine geçildi.

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Mehmet Murat Yazar'ın açıklamalarının ardından meclis üyeleri alfabetik isim sırasına göre oylarını kullandı. Gizli oylamayla gerçekleştirilen ilk turda CHP'nin adayı Çağlar Koban 10, Yeni Parti'nin adayı Barbaros Gezgin 9, Cumhur İttifakı'nın adayı Sibel Karakaş ise 8 geçerli oy aldı.

Milas Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ikinci turunda üç aday arasında tam bir eşitlik yaşandı.

CHP'nin adayı Çağlar Koban, Yeni Parti'nin adayı Barbaros Gezgin ve Cumhur İttifakı'nın adayı Sibel Karakaş 10'ar oy aldı. Seçimin üçüncü turunda başkan vekilliğine seçilebilmek için 17 oy şartı arandı.

Meclis üyelerinin oy kullanmasının ardından gerçekleştirilen sayımda Yeni Parti adayı Barbaros Gezgin 10, Cumhur İttifakı adayı Sibel Karakaş 10, CHP adayı Çağlar Koban ise 9 geçerli oy aldı.

Ancak üçüncü turdaki en dikkat çekici gelişme, CHP adayı Çağlar Koban'a verilen bir oyun geçersiz sayılması oldu.Oy pusulasında adayın adında bulunan Türkçe "ğ" harfinin yerine "g" harfinin yazıldığı gerekçesiyle söz konusu oy geçersiz kabul edildi. Bu kararın ardından Çağlar Koban'ın geçerli oy sayısı 9'da kalırken, diğer iki aday 10'ar oyla üçüncü turu tamamladı. Hiçbir adayın 17 oy çoğunluğuna ulaşamaması üzerine seçim, üçüncü turda en fazla oyu alan iki aday arasında yapılacak dördüncü tura kaldı. Böylece CHP'nin adayı Çağlar Koban seçim yarışının dışında kalırken, Yeni Parti'nin adayı Barbaros Gezgin ile Cumhur İttifakı'nın adayı Sibel Karakaş son turda karşı karşıya geldi.

Milas Belediye Başkan Vekilliği seçiminin dördüncü ve son turunda Yeni Parti'nin adayı Av. Barbaros Gezgin ile Cumhur İttifakı'nın adayı Sibel Karakaş yarıştı. Gizli oylamayla gerçekleştirilen son turda 30 meclis üyesi oy kullandı. Yapılan açık tasnif sonucunda Barbaros Gezgin 18 oy alırken, Sibel Karakaş 10 oyda kaldı. Kullanılan iki oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Yeni Parti'nin adayı Av. Barbaros Gezgin, Milas Belediye Başkan Vekili seçildi.

Milas Belediyesi'nde bundan sonraki süreçte belediye hizmetleri ve meclis çalışmaları, Başkan Vekili Barbaros Gezgin'in yönetiminde sürdürülecek

Kaynak: İHA
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