Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahında Yunanistan Savunma Bakanı ile Görüştü

Politika

Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığı NATO Karargahında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturuma ev sahipliği yaptı. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Güler, toplantı çerçevesinde ikili görüşmelerde bulundu. Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığı NATO Karargahında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi. - BRÜKSEL