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Millet ile Cumhur İttifakı arasındaki puan farkı 4'e çıktı! "Fatura zammı" detayı dikkat çekti - Son Dakika

Millet ile Cumhur İttifakı arasındaki puan farkı 4'e çıktı! "Fatura zammı" detayı dikkat çekti

14.02.2022 08:15

2023 seçimleri yaklaşırken araştırma firmaları da anket yapmaya başladı. Metropoll Araştırma'nın son anket sonucuna göre Millet İttifakı'na yakın hissettiğini dile getiren katılımcıların oranı yüzde 43,7 olurken, Cumhur İttifakı'na yakın hissedenlerin oranıysa yüzde 40 olarak ölçüldü. Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar, "Ocaktaki elektrik ve doğalgaz zamlarının etkisini şubat ayında yapılacak anketlerde rahatlıkla göreceğiz" sözlerine yer verdi.

Metropoll Araştırma'nın açıkladığı son anket sonucuna göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ile arayı açmaya başladı. 28 ilden bin 508 seçmene yöneltilen "Cumhur ittifakı mı, Millet ittifakı mı?" anketinde Millet İttifakı'nın oylarındaki yükseliş dikkat çekti.

İKİ İTTİFAKA YAKIN HİSSETMEYİP MİLLET'İ TERCİH EDENLER YÜZDE 6

Millet İttifakı'na yakın hissettiğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 43,7, Cumhur İttifakı'na yakın hissedenlerin oranıysa yüzde 40 olarak ölçüldü, iki ittifaka da yakın hissetmemesine rağmen oy verirken Millet İttifakı'nı tercih edeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 6 oldu. Böylece Millet İttifakı'na oy desteği yüzde 49,7'ye ulaştı.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA DÜSÜŞ VAR

Yakın hissetmemesine rağmen Cumhur İttifakı'nı tercih edeceğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 2,1'de kaldı. Cumhur'un oy desteği de yüzde 42,1'e çıkmış oldu.

"ZAMLARIN ETKİSİNİ ŞUBAT AYINDA YAPILACAK ANKETLERDE GÖRECEĞİZ"

Araştırmacı Sencar, bu oranların ocaktaki enerji zamlarının etkisini yansıtmadığını belirterek su görüşleri paylaştı: "Ocak ayında Cumhur-Millet ittifaklarının seçmen desteği Aralık ayındaki döviz dalgalanmaları ve çalışanlara yapılan zamların etkisi AK Parti'ye yaklaşık 3 puan kazandırmıştı. Ocaktaki elektrik ve doğalgaz zamlarından önce. Bu zamların etkisini şubat ayında açıkça göreceğiz."

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Son Dakika Politika Millet ile Cumhur İttifakı arasındaki puan farkı 4'e çıktı! 'Fatura zammı' detayı dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Millet ile Cumhur İttifakı arasındaki puan farkı 4'e çıktı! "Fatura zammı" detayı dikkat çekti - Son Dakika
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