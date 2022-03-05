Millet İttifakı'nın temsilcileri "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Yeni Adım" toplantısında bir araya geldi - Son Dakika
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Millet İttifakı'nın temsilcileri "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Yeni Adım" toplantısında bir araya geldi

05.03.2022 18:29
Millet İttifakı'nın temsilcileri "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Yeni Adım" toplantısında bir araya geldi

Yenimahalle Belediyesinin düzenlediği "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Yeni Adım" toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi temsilcileri ve büyükşehir belediye başkanları bir araya geldi.

Yenimahalle Belediyesinin düzenlediği "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Yeni Adım" toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi temsilcileri ve büyükşehir belediye başkanları bir araya geldi.

Ankara'da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın belediye başkanlığı süresinin 13 yılı doldurması vesilesi ile "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Yeni Adım" toplantısı düzenlendi. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi temsilcileri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Herkesle kucaklaşacağız"

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Birlikten güç doğacaksa gücümüzü göstermeliyiz. Küçük ayrıntılarda boğulmamalıyız. Birlikten güç doğarsa bundan en büyük yararı millet ve vatan görecektir. Bayrağımız özgürce davranacaktır. Hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamayacağız. Herkesle kucaklaşacağız. Mevlana'nın, Hacı Bektaş'ın duygusunu ve sevgisini bu topraklarda yeşertmeye ant içtik" ifadelerine yer verdi.

"Yenimahalle'de bana, bize çok şey öğretti"

Toplantıda 31 Mart Yerel Seçimlerinden bugüne kadar yaptıkları açılışları dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, "Üç dönemdir Yenimahalle'de Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Tüm olumsuzluklara rağmen mesai arkadaşlarımla beraber bir başarı hikayesi yazmayı başardık. Bunu da çok çalışarak, halkımıza güven vererek, samimiyetimizi yansıtarak, hemşehrilerimizin sağ duyusuna inanarak yaptım. 13 yıldır belediye başkanıyım. Biz Yenimahalle'ye çok eser kazandırdık ancak Yenimahalle'deki bu tecrübemiz Yenimahalle Belediye Başkanı olarak bana da çok şey kazandırdı. Yenimahalle'ye çok hizmet kazandırdık, Yenimahalle'de bana, bize çok şey öğretti. Bunun için tüm Yenimahalleli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yenimahalle'de 13 yıldır birliği, beraberliği, huzuru, mutluluğu sağladığımız gibi Millet İttifakı sayesinde bu iklimin ve baharın tüm ülkemizde ilk seçimde gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum. Ben bir baba, dede, Atatürkçü bir yurtsever olarak, bu yolun bir neferi olarak koşmaya söz veriyorum" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından davetli misafirler sahneye davet edilerek, Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi ve Macunköy Camii'nin açılış töreni gerçekleştirildi. - ANKARA

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Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Millet İttifakı'nın temsilcileri 'Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Yeni Adım' toplantısında bir araya geldi - Son Dakika


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