Seçim beyannamesinde ön plana çıkan maddeler! Millet İttifakı, gençlere özel vaatlerini art arda sıraladı - Son Dakika
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Seçim beyannamesinde ön plana çıkan maddeler! Millet İttifakı, gençlere özel vaatlerini art arda sıraladı

30.01.2023 16:18

Millet İttifakı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni bugün liderlerin katıldığı büyük bir etkinlikle duyurdu. 9 ana başlık ve 2 binin üzerinde maddeden oluşan seçim beyannamesinde gençlere yönelik özel maddeler yer aldı. Bunlarında arasında, KPSS giriş ücretinin kaldırılması, gençlere pasaportun ücretsiz verilmesi, KYK ödemelerinin kolaylaştırılması, yurt dışı çıkış harcının kaldırılması ve 6-25 yaş arasındaki tüm gençlere aylık 5 GB ücretsiz internet verilmesi ön plana çıkıyor.

Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, bugün altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklandı. Seçim beyannamesinde 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenleme kamuoyuna sunuldu.

Mutabakat metni "Hukuk Adalet ve Yargı", "Kamu Yönetimi", "Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim", "Ekonomi, Finans ve İstihdam", "Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm", "Sektörel Politikalar", "Eğitim ve Öğretim", "Sosyal Politikalar", "Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları" başlıkları altında toplandı. Toplantı öncesinde hazırlanan "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" kitapçığı salondakilere dağıtıldı.

GENÇLERE ÖZEL VAATLER DİKKAT ÇEKTİ

Seçim beyannamesinde gençlere yönelik özel vaatler ise dikkat çekti. Bunların arasında KPSS giriş ücretinin kaldırılması, gençlere pasaportun ücretsiz verilmesi, yurt dışı çıkış harcının kaldırılması ve 6-25 yaş arasındaki tüm gençlere aylık 5 GB ücretsiz internet verilmesi de yer alıyor.

İşte gençlere özel maddelerden bazıları:

  • Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkânı sunacağız.
  • Fırsat eşitliğini sağlamak ve uzaktan eğitim süreçlerinde yaşanan adaletsizlikleri bertaraf etmek amacıyla özel sektörle birlikte 6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilere ve gençlere aylık 5 GB internete bedava erişim hizmeti sağlayacağız.
  • KPSS sınavlarının sayısını artıracak ve sınavlardan ücret almayacağız
  • Gençlere pasaportu ücretsiz verecek, yurt dışına çıkışta harç almayacağız.
  • KYK kredi ve burs tutarlarını artıracağız.
  • KYK borçlarında 2 yıl olan geri ödemesiz dönemi uzatacak, ödemeler devam ederken işsiz kalanlar için ödemeleri erteleyecek, aylık taksit ödemelerini, aylık gelirin makul bir oranını aşmayacak şekilde düzenleyeceğiz.
  • İsteyen öğrencilerin KYK borçlarını sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışarak kısa sürede ve hayatlarına olan olumsuz etkileri asgari seviyeye indirecek biçimde ödemelerine imkân sağlayacağız.
  • İstihdamı artırmak için sağlayacağımız hibe, vergi, prim, kredi, diğer finansman ve benzeri teşvikleri gençler lehine güçlendirerek ve farklılaştırarak genç istihdamını destekleyeceğiz.
  • Parlamentoda, yerel yönetimlerde, siyasi partilerin karar mekanizmalarında ve kamu kurumlarının özellikle orta ve üst yönetim kademesinde genç temsilini artıracağız.
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Yetenek Takip ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kuracağız.
  • Tarımda çalışan kadın ve 30 yaş altındaki gençlere sosyal güvenlik prim desteği sağlayacağız
  • Gençlere yönelik kısa eğitim programları, stajlar, sertifikalar, uzaktan eğitimler, dijital eğitim mecraları ve ücretsiz dijital geliştirme atölyeleri gibi programlar geliştirecek ve destekleyeceğiz.
  • Gençlerin çalışma hayatı ile erken yaşta tanışmasını sağlayacak iş modelleri geliştireceğiz.
  • Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Bursu Programlarından, zorunlu hizmetlerini Türkiye'de tamamlamaları koşuluyla, yurtdışında yaşayan ya da öğrenim gören Türk vatandaşı gençlerin de yararlanabilmesini sağlayacağız.
  • Kadın ve genç girişimciliğine yönelik özel teşvik paketleri hazırlayacağız.
  • Üniversite seçme sınavlarının, "Öğretmenlik Mesleği" ile ilgili tercihlerinde taban puanı sınırlaması getirecek, taban puanı arz ve talebe göre dinamik bir biçimde belirleyecek ve nitelik açısından kontrolü sağlayacağız.
YORUMLAR (5)
  • RAMAZAN : KARADENİZ GAZINDAN MAVİ VATANDAN SURİYDEKİ TERÖR EYLEMİNDEN EGEDEKİ SORUNDAN SAVUNMA SANAYİDEN TERÖRLE İLGİLİ MÜCALEDEN DOGRUSU BENİ HİÇ MEMMUN ETMEDİ. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • ali cessur: İstanbul için verdiğiniz sözü tutunuz da şimdi Türkiye mi kaldı milletin aklıyla alay etmeyin Cevap Yaz 36 32 Yayından Kaldır
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Millet İttifakı, 6'lı Masa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçim beyannamesinde ön plana çıkan maddeler! Millet İttifakı, gençlere özel vaatlerini art arda sıraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçim beyannamesinde ön plana çıkan maddeler! Millet İttifakı, gençlere özel vaatlerini art arda sıraladı - Son Dakika
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