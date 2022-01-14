"Millet İttifakı tıkandı" dedi, Davutoğlu, iki lidere yeni ittifak tasarımı önerdi! - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaklaşık 10 gündür Millet İttifakı ortakları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında "ev ziyareti" ve "akşam yemeği" buluşmaları ile adeta mekik dokuyor.

Görüşmeye ilişkin olarak parti genel merkezlerinden, liderlerin ülke meselelerini görüştüğüne ilişkin birkaç cümlelik açıklamalar yapıldı. BBC Türkçe'nin kulis haberine göre Davutoğlu'nun önümüzdeki seçim için partisinin de içinde yer alacağı "yeni bir ittifak tasarımı" için mesai yaptığı yönünde.

Habere göre Davutoğlu'nun iki liderle başlattığı program dışı görüşmelerinin temel konusu ise "yeni bir ittifak tasarımı" üzerinde çalışılması önerisi.

Edinilen bilgiye göre, Akşener ve Kılıçdaroğlu'na yeni ittifak modeli ve bunun sağlıklı işlemesi için de bir mekanizma kurulması önerisi götüren Davutoğlu, liderlerin uzlaşması halinde bunun en kısa sürede bir deklarasyonla kamuoyuna açıklanmasını istiyor.

Davutoğlu'nun bu hamlesinin altında ise yeni kurulan bir parti olarak "Millet İttifakı'na eklemlendi" algısını engellemenin yanı sıra, seçmene güven verecek bir ittifak mekanizması oluşturulması arayışının yattığı konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER DAHA AZ BİR ARAYA GELİYOR

Gelecek Partisi kaynaklarının bu yeni tasarımla ilgili görüşleri ise şöyle:

"Millet İttifakı bir yere geldi ama tıkandı, durdu. Aralarında bir senkronizasyon sorunu var. Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşmesi bile liderler zirvesi gibi oluyor. Fakat Millet İttifakı'nın liderleri onlardan daha az bir araya geliyor. İktidara aday olan ittifakın ortakları daha fazla bir araya gelmeli. Biz bu konudaki tavsiyelerimizi de söylüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması halinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçilecek. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçilmesinden sonra da bir seçime gidilecek ve orada da başarı sağlanması gerekiyor. Çok zorlu, sancılı bir süreç var önümüzde. Onun için ilkeleri baştan belirlenmiş, sağlıklı işlemesi için mekanizmaları oluşturulmuş daha üst bir ittifak tasarımı oluşturulması gerekiyor. Biz eğer böyle bir yeni ittifak tasarımı olursa, içinde yer alacağımızı söylüyoruz."

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU SICAK BAKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muhalefeti "Kim aday olacak?" tartışması üzerinde ayrıştırmak ve çatıştırmak istediğine dikkat çeken Gelecek Partisi kurmayları, bu tartışmanın önünü kesmek için "yeni ittifak modelinin ilkeleri ve mekanizmalarının" oluşturularak bir an önce kamuoyuna açıklanması gerektiğine işaret ediyor.

Davutoğlu'nun bu görüşleri hem Kılıçdaroğlu, hem de Akşener'e ilettiği belirtilirken, iki liderin de bu önerilere sıcak baktığı vurgulanıyor.

YENİ KOMPOZİSYONLA DEVAM

Gelecek Partisi kurmaylarının verdiği bilgiye göre Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüşmeleri önümüzdeki günlerde de "yeni bir kompozisyonla" devam edecek. CHP ve İYİ Parti liderleri ile kesin uzlaşmaya varılması halinde, "yeni ittifak tasarımı" önerisi diğer muhalefet partileriyle de tartışılacak.