Üye Girişi
"Millet İttifakı tıkandı" dedi, Davutoğlu, iki lidere yeni ittifak tasarımı önerdi! - Son Dakika

"Millet İttifakı tıkandı" dedi, Davutoğlu, iki lidere yeni ittifak tasarımı önerdi!

14.01.2022 09:27
"Millet İttifakı tıkandı" dedi, Davutoğlu, iki lidere yeni ittifak tasarımı önerdi!

Kılıçdaroğlu ve Akşener'le arka arkaya görüşmeler yapan Ahmet Davutoğlu'nun Millet İttifakı'na partisinin de içinde yer alacağı 'yeni bir ittifak' önerdiği belirtildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaklaşık 10 gündür Millet İttifakı ortakları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında "ev ziyareti" ve "akşam yemeği" buluşmaları ile adeta mekik dokuyor.

Görüşmeye ilişkin olarak parti genel merkezlerinden, liderlerin ülke meselelerini görüştüğüne ilişkin birkaç cümlelik açıklamalar yapıldı. BBC Türkçe'nin kulis haberine göre Davutoğlu'nun önümüzdeki seçim için partisinin de içinde yer alacağı "yeni bir ittifak tasarımı" için mesai yaptığı yönünde.

Habere göre Davutoğlu'nun iki liderle başlattığı program dışı görüşmelerinin temel konusu ise "yeni bir ittifak tasarımı" üzerinde çalışılması önerisi.

Edinilen bilgiye göre, Akşener ve Kılıçdaroğlu'na yeni ittifak modeli ve bunun sağlıklı işlemesi için de bir mekanizma kurulması önerisi götüren Davutoğlu, liderlerin uzlaşması halinde bunun en kısa sürede bir deklarasyonla kamuoyuna açıklanmasını istiyor.

Davutoğlu'nun bu hamlesinin altında ise yeni kurulan bir parti olarak "Millet İttifakı'na eklemlendi" algısını engellemenin yanı sıra, seçmene güven verecek bir ittifak mekanizması oluşturulması arayışının yattığı konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER DAHA AZ BİR ARAYA GELİYOR

Gelecek Partisi kaynaklarının bu yeni tasarımla ilgili görüşleri ise şöyle:

"Millet İttifakı bir yere geldi ama tıkandı, durdu. Aralarında bir senkronizasyon sorunu var. Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşmesi bile liderler zirvesi gibi oluyor. Fakat Millet İttifakı'nın liderleri onlardan daha az bir araya geliyor. İktidara aday olan ittifakın ortakları daha fazla bir araya gelmeli. Biz bu konudaki tavsiyelerimizi de söylüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması halinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçilecek. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçilmesinden sonra da bir seçime gidilecek ve orada da başarı sağlanması gerekiyor. Çok zorlu, sancılı bir süreç var önümüzde. Onun için ilkeleri baştan belirlenmiş, sağlıklı işlemesi için mekanizmaları oluşturulmuş daha üst bir ittifak tasarımı oluşturulması gerekiyor. Biz eğer böyle bir yeni ittifak tasarımı olursa, içinde yer alacağımızı söylüyoruz."

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU SICAK BAKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muhalefeti "Kim aday olacak?" tartışması üzerinde ayrıştırmak ve çatıştırmak istediğine dikkat çeken Gelecek Partisi kurmayları, bu tartışmanın önünü kesmek için "yeni ittifak modelinin ilkeleri ve mekanizmalarının" oluşturularak bir an önce kamuoyuna açıklanması gerektiğine işaret ediyor.

Davutoğlu'nun bu görüşleri hem Kılıçdaroğlu, hem de Akşener'e ilettiği belirtilirken, iki liderin de bu önerilere sıcak baktığı vurgulanıyor.

YENİ KOMPOZİSYONLA DEVAM

Gelecek Partisi kurmaylarının verdiği bilgiye göre Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüşmeleri önümüzdeki günlerde de "yeni bir kompozisyonla" devam edecek. CHP ve İYİ Parti liderleri ile kesin uzlaşmaya varılması halinde, "yeni ittifak tasarımı" önerisi diğer muhalefet partileriyle de tartışılacak.

YORUMLAR (1)
500

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı, Meral Akşener, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Millet İttifakı tıkandı' dedi, Davutoğlu, iki lidere yeni ittifak tasarımı önerdi! - Son Dakika


58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Kayınbiraderinin doğum günü partisine giden Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine giden Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
12:38
Kira zammı tartışmasında kapıları baltayla kırılan kiracılar o anları anlattı: Suriye'de savaştayım sandım, bizi öldürebilirdi Kira zammı tartışmasında kapıları baltayla kırılan kiracılar o anları anlattı: Suriye'de savaştayım sandım, bizi öldürebilirdi         
12:28
Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor! 2022'nin ilk ayında 3 füze denemesi birden yaptılar Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor! 2022'nin ilk ayında 3 füze denemesi birden yaptılar         
12:04
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor         
09:09
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26

Son Dakika Haberleri
13:50 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı
13:15 Evsahibinin baltayla kapılarını kırdığı Suriyeli aile: Suriye'de savaştayız sandık!
13:02 Konya'da aynı aileden 7 kişi katledilmişti! Aileden tek sağ kalan kişi sanığa bağırdı: İlişkinizi biliyoruz!
12:46 Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı
12:39 Haritanın her yerinde kadın cinayetleri! Bu kez Bursa! Karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı
12:36 Cübbeli Ahmet Hoca: Yurtlar sübyancılık, ırz düşmanlığı var mı diye denetlenmeli!
12:16 Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
12:03 Son dakika! İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri
12:02 Haftanın son gününde altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor
12:01 Bülent Arınç'ın "FETÖ"den yargılanan damadı Ekrem Yeter'in beraat kararına itiraz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 14:06:00. #1.12#
SON DAKİKA: "Millet İttifakı tıkandı" dedi, Davutoğlu, iki lidere yeni ittifak tasarımı önerdi! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement