HDP'nin de içinde yer aldığı dördüncü ittifakta deprem! Bir parti çekilme kararı aldı - Son Dakika
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HDP'nin de içinde yer aldığı dördüncü ittifakta deprem! Bir parti çekilme kararı aldı

25.08.2022 19:48
HDP'nin de içinde yer aldığı dördüncü ittifakta deprem! Bir parti çekilme kararı aldı

Millet ve Cumhur İttifakı'ndan sonra yeni ittifaklar kurulmaya devam ediyor. HDP'nin de içerisinde yer aldığı ve 7'li masa olarak adlandırılan ittifakta bugün önemli bir gelişme yaşandı. Halkevleri, ittifaktan çekilme kararı aldı.

Türkiye'nin seçim atmosferine girmesiyle birlikte yeni ittifaklar da şekillenmeye devam ediyor. Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifak olarak ortaya çıkan Sosyalist Güç Birliği resmen kurulmuştu. Bu haberin ardından bir ittifak haberi de HDP cephesinden geldi. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Halkevleri (HE) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) oluşturduğupartilerin ittifak kurduğu belirtildi. Ancak ittifakta bugün yeni bir gelişme yaşandı.

TOPLANTIYA KATILMADILAR

Bugün hem isim hem de yol haritasını belirlemek için bir araya gelen ittifak partilerinin toplantısına tüm partilerin temsilcileri katılırken, Halkevleri'nin temsilcileri katılmama kararı aldı.

İTTİFAKTAN ÇEKİLDİLER

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Halkevleri Örgütlenme Sekreteri Mustafa Eberliköse konuya ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul'da yapılan toplantıya "çekildikleri" için katılmadıklarını, Halkevleri olarak kendi programlarını oluşturduklarını ve buna dair çalıştıklarını söyledi.

Eberliköse önümüzdeki günlerde konuya dair detaylı açıklamanın Halkevleri Başkanı Nebiye Merttürk tarafından bir söyleşiyle kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

YORUMLAR
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'den '6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?' sorusuna cevap İYİ Parti lideri Meral Akşener'den '6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?' sorusuna cevap Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor! Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!

Millet İttifakı, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'nin de içinde yer aldığı dördüncü ittifakta deprem! Bir parti çekilme kararı aldı - Son Dakika
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