Milletvekili adaylığı iddiası: HÜDA PAR'da 3 yönetici AK Parti'den seçime girecek

HÜDA PAR seçimlere AK Parti listelerinden gireceğini belirtip Cumhur İttifakı'na desteğini ilan etmişti. Yaşanan gelişme büyük tartışmaları da beraberinde getirirken, Ankara kulislerine düşen son iddia ise büyük ses getirdi.

3 YÖNETİCİ AK PARTİ'DEN VEKİL ADAYI OLACAK İDDİASI

Kulislerde, partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Genel Başkan Vekili İshak Sağlam'ın, AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilecekleri ileri sürüldü.

"HÜDA PAR OLARAK BASİT HESAPLARA GİRMEDİK"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla milletvekili seçimlerinde de AK Parti ile birlikte hareket etme iradesi olduğunu ve bu konuda parti yöneticilerinin çalışmalar yaptığını anlatan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu şu ifadeleri kullanmıştı; "Bu çalışmaları yaparken de HÜDAPAR olarak basit hesaplara girmedik. Yani bu seçimlerde ittifaka dahil olma durumunda birinci önceliğimiz HÜDA PAR'ın kaç vekille Meclis'te temsil edileceğinden ziyade ittifakın toplam olarak çoğunluğu sağlayıp sağlamayacağı konusunda kafa yorduk ve o tür simülasyonlar geliştirdik. Yani maksimum fayda nasıl elde edilir, en iyi sonucu nasıl alabiliriz? Elbette ittifak içerisindeki partilerin de istifade edeceği ama toplamda ittifakın Meclis çoğunluğunu nasıl sağlayacağı üzerinde durduk.

"AK PARTİ LİSTELERİNDEN GİRMEK SURETİYLE SEÇİMLERE KATILACAĞIZ"

Bu seçimlerde bizler için birinci öncelikli hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi ve bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi. Akabinde ikinci sırada gelen önceliğimiz şu oldu, eğer Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp, Cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha memleketi idare edecekse ama Meclis'te çoğunluk muhalefetin eline geçecekse bizi zor ve kritik bir süreç bekliyor. Bundan dolayı istedik ki Meclis seçimlerinde de çoğunluk sağlansın. Üçüncü isteğimiz, talebimiz, beklentimiz partimizin de Meclis'te güçlü şekilde temsil edilmesi, bu sesin Meclis'ten millete duyurulması. Bu önceliklere göre simülasyonlar yapıldı ve sonuç itibarıyla vardığımız karar şudur; 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız."