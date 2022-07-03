Milletvekili Ağar'ın girişimleriyle mağduriyet sona erdi - Son Dakika
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Milletvekili Ağar'ın girişimleriyle mağduriyet sona erdi

03.07.2022 08:14
Milletvekili Ağar'ın girişimleriyle mağduriyet sona erdi

Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdare çalışanlarının yemek yardımına yönelik 2014 yılından buyana devam eden sorun AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın girişimleriyle ortadan kaldırıldı.

Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdare çalışanlarının yemek yardımına yönelik 2014 yılından buyana devam eden sorun AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın girişimleriyle ortadan kaldırıldı.

Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi çalışanlarına verilen yemek yardımı, Sayıştay'ın 2014-2015 ve 2016 yıllarına ilişkin denetim ve incelemeleri sonucu mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırılmış, yüzlerce işçi mağduriyet yaşamıştı. Benzer mağduriyetlerin çok sayıda belediye ve il özel idaresinde yaşandığı tespiti ile harekete geçen AK Parti grubu, tüm mağduriyetleri gideren bir çözüme imza attı. Belediye ve İl Özel İdaresi çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesine yönelik sendikaların talebi doğrultusunda AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, sorunun çözümüne yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde girişimde bulundu. Hazırlanan yasa teklifi, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifin 42. Maddesi kapsamında TBMM'ye sunulan torba yasaya dahil edildi. Torba Yasa Dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu kapsama Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi çalışanlarına yapılan yemek yardımları konusunda Sayıştay zimmeti kaldırılarak affedildi.

Milletvekili Zülfü Tolga Ağar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ Belediyemiz ve İl Özel İdaremizin çalışanlarına yapılan yemek yardımları konusunda Sayıştay zimmeti ile mağdur edilen arkadaşlarımızın sorunu, dün TBMM'de kabul ettiğimiz torba yasa ile çözüldü. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili kanun teklifinin hazırlanması sürecinde desteklerini esirgemeyen AK Parti grubumuzdaki çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası başkanı Süleyman Akay ise yaptığı açıklamada, "2014 Uzun yıllardan beri azim ve sebatla verdiğimiz mücadele sonucu bir başarının daha mutluluğunu yaşatan Allah'a hamd ediyoruz. 2014 yılından bu güne, Belediye ve Özel İdare çalışanlarımızın yemek yardımlarına yönelik Sayıştay zimmeti ile mağdur edilen çalışma arkadaşlarımızın üzerindeki sorun, dün TBMM'den geçen torba yasa ile kaldırılmış ve affedilmiştir. Bu konuda gerekli kanun teklifinin hazırlanması hususunda emek ve gayretlerinden dolayı ilimiz Milletvekili Sayın Zülfü Tolga Ağar'a, Belediye ile Özel İdare çalışanlarımız adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Zülfü Tolga Ağar, Milletvekili, Elazığ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Ağar'ın girişimleriyle mağduriyet sona erdi - Son Dakika

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