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Milletvekili Arvas: "Kanun teklifi milyonlarca kişiyi etkileyecek" - Son Dakika

Milletvekili Arvas: "Kanun teklifi milyonlarca kişiyi etkileyecek"

13.01.2022 15:04
Milletvekili Arvas: "Kanun teklifi milyonlarca kişiyi etkileyecek"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, son iki yılda hayatımızın her alanını etkileyen korona virüs salgını ve onun etkilediği ekonomik sorunların yüz yılda bir yaşanan küresel ölçekte bir felaket olduğunu söyledi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, son iki yılda hayatımızın her alanını etkileyen korona virüs salgını ve onun etkilediği ekonomik sorunların yüz yılda bir yaşanan küresel ölçekte bir felaket olduğunu söyledi.

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, dünyada yaklaşık 5,5 milyon insanın hayatını kaybettiği bu bulaşıcı virüsün herkesin sosyal ve ekonomik hayatını derinden etkilediğini belirtti. Arvas, "Her türlü emtia fiyatlarının arttığı bu süreçte, yurt içi ve yurt dışı tedarik zincirleri bozuldu, enerji fiyatları fırladı, enflasyon arttı. Tüm dünyanın olumsuz etkilendiği bu salgınla mücadelede, elbette Türkiye'de kendi ölçeğinde etkilendi. Ancak Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin aldığı tedbir ve önlemler sayesinde 2020 yılı verilerine bakıldığında dünyada yüzde 5-6 oranında daralma söz konusuyken, Türkiye yüzde 1,8 oranında büyümeyi başarmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisinin açıkladığı verilere bakıldığında, ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 32,9 artarak 225,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu verilere göre, ülkemizin ihracat oranı, ithalatın yüzde 84'ünü karşılayacak seviyelere gelmiş, dış ticaret fazlası verme hedefine yaklaşılmıştır" dedi.

Arvas, Türkiye'nin her türlü müdahalelere karşı ekonomisini büyütebilen dinamik bir ülke olduğunu dile getirerek, "AK Parti hükümetlerimiz bugüne kadar yaptıklarıyla ülkemize çok önemli katma değer sağlamış, milletimizin refah seviyesini yükseltmiştir. Dalgalı kur nedeniyle yaşanan geçici kriz ve içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmemekte karalıyız. Bu kapsamda hazırlanan ekonomik pakette Cumhurbaşkanımızın kamuoyu ile paylaştığı şekilde memurlara yüzde 30,5 maaş artışını sağlayacak ve en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olmasını sağlayacak düzenleme TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı. 18 maddeden oluşan kanun teklifi içinde kamu çalışanları ve emeklilerinin ek maaş artışları, Türk Lirası finansal araçların özendirilmesi, doğalgaz fiyatlarının kademelendirilmesi, kamu ihalelerinde ek fiyat farkı uygulanması, bireysel emeklilik sisteminin teşvik edilmesi gibi toplumun birçok kesimine yönelik önemli yasal düzenlemeler bulunmaktadır. İnşallah bu kanun kapsamı ile birlikte öngörülen amaçlar gerçekleşerek, vatandaşlarımızın alım gücü bir nebze olsa da artacak, hayat kalitesi kısmen yükselecektir. Hükümetimiz bütün imkanları seferber ederek yaptığı düzenleme ve uygulamalar ile memurdan işçiye, esnaftan çiftçiye, asgari ücretliden emekliye, girişimciden ihracatçıya kadar toplumun tüm kesimlerini desteklemeye kararlıdır. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşmede, bölgemiz ile ilgili taleplerimizi arz etme fırsatı bulduk. Aynı zamanda gündemdeki konular ile ilgili genel değerlendirmeler yapıldı. Vatandaşlarımızın alım gücünün olumsuz etkilendiği bu sürecin geçici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanımız, ilkbahar itibariyle piyasaların düzeleceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Arvas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde süre gelen milli dayanışma ruhu ve halkımızın güçlü desteği ile Türkiye'nin bu zorlu süreci geride bırakacağını, bu dönem sonrasında yeni başarı hikayesi yazacağını belirterek, TBMM'de görüşülmekte olan kanun teklifinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. - VAN

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Abdulahat Arvas, Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Milletvekili Arvas: "Kanun teklifi milyonlarca kişiyi etkileyecek" - Son Dakika
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