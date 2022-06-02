Milletvekili Aydın'dan Kahta'ya millet bahçesi müjdesi - Son Dakika
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Milletvekili Aydın'dan Kahta'ya millet bahçesi müjdesi

02.06.2022 16:21
Milletvekili Aydın'dan Kahta'ya millet bahçesi müjdesi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta ilçesine millet bahçesi müjdesini vererek açıklamalarda bulundu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta ilçesine millet bahçesi müjdesini vererek açıklamalarda bulundu.

Kıyametin kopacağını bilseler de fidan dikme anlayışıyla faaliyetlerine bütün hızla devam edeceklerini, yeşilin egemen olduğu bir anlayışla çalıştıklarını dile getiren Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta Millet Bahçesi inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesinin 19 Temmuz 2022 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Milletvekili Aydın, "Hükumetimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlattığı ve devam ettirdiği 'Millet bahçesi' projeleri hız kesmeden devam etmektedir. Yeşilin egemen olduğu bir şehir anlayışı ile hemşehrilerimizin doğayla kucaklaşması için bizler de olanca gücümüzle gayret göstermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar hem Türkiye genelinde hem de Adıyaman'ımız da millet bahçelerine vatandaşlarımızın gösterdiği teveccüh bizlere ayrıca şevk vermektedir.

Bu şevkle çalışmalarımıza devam ederken Kahta ilçemize de bir millet bahçesi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje alanı 108 bin 429 metre kare olan Kahta Millet Bahçesi ile sosyal donatılar inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi 19 Temmuz 2022 tarihinde yapılacaktır.

Kahta Millet Bahçesinde, millet kıraathanesi, kafe, mescit, büfeler, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor sahaları, peyzaj donatı elemanları, etkinlik alanları, tematik bahçeleri, piknik alanları, bisiklet yolları olacaktır.

Kahta'mıza kazandıracağımız muhteşem bir eserdir. Tamamlanan Besni Millet Bahçesi, tamamlanma aşamasında olan Adıyaman Millet Bahçesi ile beraber ilimize kazandıracak olduğumuz Kahta Millet Bahçesi projesiyle Adıyaman'ımızın ve ilçelerimizin çehresi değişmeye ve çok daha yaşanılabilir yeşil alanlarıyla göz doldurmaya devam edecektir.

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, milletvekillerimiz, TOKİ başkanlığı, bürokratlar, teşkilatımız ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, Kahtalı hemşehrilerime bu güzel yatırımın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Aydın'dan Kahta'ya millet bahçesi müjdesi
Milletvekili Aydın'dan Kahta'ya millet bahçesi müjdesi
Milletvekili Aydın'dan Kahta'ya millet bahçesi müjdesi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Aydın'dan Kahta'ya millet bahçesi müjdesi - Son Dakika


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