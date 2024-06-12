MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum'un beklentileri hakkında konuştu

Politika

MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, TBMM genel kurulunda Erzurum'un beklentileri hakkında konuştu. Prof. Dr. Aydın, "Erzurumspor gerçekten bölgenin mihenk taşı, çok köklü bir kulüp ve TFF 1. Lig'de kalmayı başardı ama bir stat eksiğimiz var" dedi.

TBMM'nde gündem dışı söz alan MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum'un özellikle hükümetimizden beklentileri noktasında birtakım meselelerin halledilmesi düşüncesiyle ben de gündem dışı bir söz aldığını ifade ederek, "Sözlerimin hemen başında, özellikle bugüne kadar ilimize yapılan her türlü yatırım, destek ve hizmetlerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıklar olmak üzere hizmeti geçen bütün herkese dadaşlar adına şükranlarımı sunuyorum. Bunun en somut örneğini ifade etmek gerekirse, geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Savunma Bakanımıza verdiği talimatla Erzurum'un acil bir ihtiyacı olan -onun da gerçekten özverili çalışması sonucu 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde ihtiyacımız olan arazi tahsisi konusunda askeri arazinin çok net bir şekilde tahsis edilmesi ve 200'ün üzerinde yatırım düşünen işletmecinin sorununun halledilmesindeki tutum ve davranışlarıdır. İnşallah, Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da yine Erzurum'un talep ettiği çok önemli 6'ncı Bölge'yi kalıcı hale getirme noktasında bu arazi tahsisi sonrası gerekli kolaylığın ikinci kısmını gerçekleştirir" dedi.

Mezunu olmakla gurur duyduğu Erzurum Lisesinin, yüz otuz yıllık bir lisenin yanı başında tarihi bir hastanenin, artık kullanımında olmayan bir hastanenin de tahsis edilmesinin kendisini o lisenin, Tanpınarların ders verdiği lisenin bir mezun olarak o da ziyadesiyle mesut ve bahtiyar ettiğini anlatan MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Saygıdeğer milletvekilleri, şimdi, tabii, Rize'nin çok güzel bir türküsü var: "Erzurum'da kar yağsa Rize'de üşüyorum." Şimdi, tabii, bunu iliklerine kadar hisseden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve dostum Sayın Gençlik ve Spor Bakanına bir konuda bir talebimizi ifade etmek istiyoruz. Bölgemizdeki, Rize, Elazığ ve can Erzincan başta olmak üzere, stat yenilemeleri yapıldı.

Erzurumspor gerçekten bölgenin mihenk taşı, çok köklü bir kulüp ve bu sene, inanın, transfer tahtası kapalı olmasına rağmen TFF 1. Lig'de kalmayı başardı ama bir stat eksiğimiz var. Bunu böyle palyatif, güçlendirici projelerle değil arazi sıkıntımız yok Allah'a şükür, ovamız geniş bir arazi tahsisiyle çözmeyi Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'tan hasseten ikili görüşmemizde de ifade ettim rica ettim. Erzurumluları sevindirecek bu stadın gerçekleşmesini bir an önce istiyoruz.

Diğer önemli bir mesele sağlık bağlamında Her ne kadar nüfusumuz 750 bin civarında olsa da bölgesel bir hap olma niteliğiyle en az 8 ila 3 milyonluk bir insan kitlesine hizmet eden hastanelerimiz var. Ama inanın, bölgesi olarak düşündüğümüzde kuzey güney ayrımında gerçekten yeterli değil. Günlük şehir hastanemize 13 bin hasta kabulü yapılıyor; bu yük çok ağır. Bunun için onun ikinci dereceden sağlık hizmeti verecek yükünü hafifletmesi adına nüfus artışına binaen şehrin kuzey bölgesinde 100 yataklı da olsa küçük bir butik hastanenin yapılması yerinde olacaktır.

Sanırım, burada tabii, tasarruf tedbirlerini de dikkate alarak iki düşünüp bir konuşmak zorundayız. Burada, inanın kaynak konusunda da benim aldığım bilgi Büyükşehir Belediyesi daha önce yıkılan iki küçük hastane arazisi karşılığında oraya bir butik hastane yapmayı gündemine aldığını ifade etmişler. Bunun takibini Sayın Bakanlığımız yaparsa ve bu gerçekleşirse inanın yükümüz hafifler.

Söz sağlıktan açılmışken yine uzman hekim 20 ilçesi olan bir ilin temsilcisiyiz. Bırakın ilçeleri, şehir hastanemizde bile zorunlu hizmet sonrası batıya bir tayin isteme sirkülasyonu söz konusu. Bunun önlenmesi adına, uzman hekimlik noktasında da yine Erzurum'a bir pozitif ayrımcılık, bölgeye, 3 milyon insana hizmet etmesi hasebiyle söylüyoruz.

Bizim ambulans filomuzda daha eksikliklerimiz var. Mesafe çok büyük, çok engebeli ve kış şartlarını dikkate aldığımızda araçların çok hızlı bir şekilde, inanın, devre dışı kaldıklarını biliyoruz; bu bir gerçek.

Bu bağlamda da ambulans filomuzun güçlendirilmesi adına İnanın, 800 bin kilometreyi aşan ambulanslarımız var, kilometre olarak baktığımızda. Bunlar, filo içerisinde görünüyor ama çok aktif değiller. Bana iletilen bilgiler bunlar. Bu bağlamda da Sağlık Bakanımızdan yine bir bilgi istiyoruz.

Çok önemli bir mesele -geçmiş yıllarda aynı üniversitede hizmet ettiğim için yakinen biliyorum diş sağlığı konusunda da bölgeye büyük hizmet veren, gerçekten eski bir hastaneden çevrilmiş bir ağız diş sağlığı merkezimiz var ama yeterli değil. Diş hekimi sayımız çok iyi, Allah'a şükür, yeterli ama mekanda sıkıntımız var. Eski bir hastanede, küçük bir mekanda gece fazla mesai yaparak hizmet sunuluyor. Burada da yine şehir hastanemizin bünyesinde arazi sıkıntımız yok bir yer tahsisi yapılıp bir ağız diş sağlığı hastanesi yapılırsa bu konuda daha çok rahatlamış olacağız diyorum." - ERZURUM