Milletvekili Bünyamin Bozgeyik\'ten 15 Temmuz mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin o karanlık gecede sergilediği eşsiz cesaret ve direnişin, demokrasi tarihine altın harflerle yazıldığını belirtti.

Milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek vatanına, bayrağına ve geleceğine sahip çıktığını vurgulayan Bozgeyik, şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin püskürtülmesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığına, birliğine ve istikbaline sahip çıkışının simgesidir. O gece tanklara, kurşunlara ve ihanet çetelerine karşı gövdesini siper eden aziz milletimiz; yalnızca bedenini değil, imanını, iradesini ve vatan aşkını ortaya koymuştur. Bu büyük direniş, Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir"

" PKK'nın silah bırakması, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir dönüm noktasıdır"

Milletvekili Bozgeyik, 15 Temmuz'un ardından Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda tehditlere karşı daha güçlü ve kararlı bir duruş sergilediğini ifade ederek, "Bugün, 15 Temmuz'da gösterdiğimiz o sarsılmaz iradenin bir devamı olarak, terörle mücadelede tarihi bir eşiğe gelmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle, devletimizin kararlılığı ve milletimizin desteği sayesinde PKK terör örgütü silah bırakmıştır. Bu gelişme, 'Terörsüz Türkiye' idealimizin artık gerçeğe dönüşmekte olduğunun açık bir göstergesidir. Hedefimiz açıktır: Terörsüz, huzurlu ve müreffeh bir Türkiye" dedi.

"15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik, 15 Temmuz'un yıldönümünde ülke genelinde düzenlenecek anma programlarında şehitlerin rahmetle, gazilerin minnetle anılacağını belirterek, "15 Temmuz, bu milletin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Bu destanı unutmamak, unutturmamak boynumuzun borcudur. Demokrasiye, özgürlüğe ve milli iradeye sahip çıkan milletimiz, dün olduğu gibi bugün de terörün her türlüsüne karşı aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor; hep birlikte terörsüz, huzurlu ve güçlü bir Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP