Milletvekili Canbey, Bosna'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Milletvekili Canbey, Bosna'da temaslarda bulundu

25.02.2022 20:39
Milletvekili Canbey, Bosna'da temaslarda bulundu

AK Parti Balıkesir Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Dr. Mustafa Canbey, TBMM tarafından görevlendirildiği program çerçevesinde Bosna-Hersek'e gitti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Dr. Mustafa Canbey, TBMM tarafından görevlendirildiği program çerçevesinde Bosna-Hersek'e gitti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, TBMM tarafından görevlendirildiği program çerçevesinde Bosna-Hersek'e gitti. İstanbul Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki parlamento heyeti ile birlikte yoğun programlar gerçekleştiren Milletvekili Mustafa Canbey, Bosna-Hersek ile ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu vurgulayarak iş birliğinin geldiği aşamayı kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını, gelecek dönemde atılacak adımlar üzerinde durduklarını aktardı.

Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç, Bosna-Hersek İslam Birliği Reis-ul Uleması Hüseyin Efendi Kavazoviç, Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Üyeleri, Bosna-Hersek Halklar Meclisi Dış İlişkiler ve Ticaret Politikası, Gümrükler, Ulaştırma ve İletişim Komisyonu Üyeleri, Bosna-Hersek Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanları (Kolegyum) Üyeleri, Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Şefik Caferoviç ile görüşmeler gerçekleştiren Milletvekili Mustafa Canbey, görüşmelerde başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Bilge Kral Aliya İzetbegoviç'in kabrini de ziyaret eden Mustafa Canbey "Bosna-Hersek'in bağımsızlığında önemli rol oynayan Bilge Kral Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ettik. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi. - BALIKESİR

Milletvekili Canbey, Bosna'da temaslarda bulundu
Milletvekili Canbey, Bosna'da temaslarda bulundu
Milletvekili Canbey, Bosna'da temaslarda bulundu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Canbey, Bosna'da temaslarda bulundu - Son Dakika


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