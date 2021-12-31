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Milletvekili Erdoğan'dan 2022 değerlendirmesi - Son Dakika

Milletvekili Erdoğan'dan 2022 değerlendirmesi

31.12.2021 16:49
Milletvekili Erdoğan'dan 2022 değerlendirmesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan 2022 yılında da proje ve çalışmaların hız kesmeden artarak devam edeceğini kaydetti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan 2022 yılında da proje ve çalışmaların hız kesmeden artarak devam edeceğini kaydetti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, 2021 yılının Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Tamamlanmış olan 2021 yılı Gaziantep'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümüydü. Bu kutlu 100. yılda Gaziantepli Hayırseverlerimiz 100. yıla 100 yeni okul ve 32 adet 4-6 yaş arası Kur'an Kursu armağan ettiler. Bu 100 yeni okulla ve açılan Kur'an Kurslarımızla eğitimimizin fiziki eksiklikleri tamamlanmış oldu. Ülkemiz eğitim ve öğretime yapılan yatırımlarla birlikte fizikte Cezeri, tıpta Biruni, matematikte Ali Kuşçu, edebiyatta Şair Baki, Mimar Sinan, Denizci Barbaros, Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk gibi devlet adamlarının yetişmesine devam edecektir.Yine bu yıl içerisinde Gaziantep'imize yeni havalimanı terminal binası, yollar, sosyal tesisler, sağlık üniteleri, OSB'ler ve yeni okullar yapıldı. Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 5B uzaya fırlatıldı. Savunma Sanayimiz; Hava Kuvvetlerimizin gücüne güç katan Akıncı, Kara Kuvvetlerimize güç katan yeni savaş tankları ve Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katan savaş gemileri katıldı. Yine bu yıl Savunma Sanayimizde yeni yazılımlar ve çip üremine başlandı. Petrol ihtiyacımızı karşılamaya yönelik karada 7 tane petrol yatağı faaliyete alındı. Yeni yerli Covid19 aşımız TURKOVAC' ın üretimi ve aşılamasına başlandı. Bununla birlikte ülkemiz Covid19 salgınıyla mücadelede tüm dünyaya örnek teşkil eden ciddi mesafeler aldı. Gerek Covid19'un etkisinden kaynaklanan ekonomik zorlukları ve gerekse de dış güçlerin ekonomi saldırılarını başarılı bir şekilde yönettik ve etkin bir şekilde salgınla mücadeleye devam ediyoruz. 2021 Yılında dış politikada sorunlu olduğumuz başta Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Ermenistan gibi ülkelerle ilişkilerimizin yeniden başlatılması yönünde girişimlerde bulunuldu" dedi.

2022 yılında projeler devam edecek

2021 yılı gibi 2022 yılında da projelerin hayata gerçekleştirilmesine devam edileceğini söyleyen Erdoğan, "2022 yılında da ülkemiz yüksek teknolojide, yerli üretimiz olan TOGG aracımız, yerli savaş uçağımız ve yerli savaş gemilerimiz ile savunma sanayiinde yapacağımız yeni atılımları devam edileceğini bildirdi. Bu yıl içerisinde eğitime kazandıracağımız yeni eğitim kurumlarımız ile eğitimi daha da ileriye taşınacaktır. Ayrıca yeni metrolar, tramvaylar ve hızlı tren ağları ile ulaşımda vatandaşlarımıza hak ettikleri ulaşım konforu sağlanmış olacaktır. 2022 Yılı sulama ve içme suyu barajları ile birlikte enerji yatırımlarında güzel gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle bundan sonrada tüm gayret ve heyecan ile çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Mehmet Erdoğan, Milletvekili, Gaziantep, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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