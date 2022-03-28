Milletvekili Fırat, partililerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Fırat, partililerle buluştu

28.03.2022 10:37
Milletvekili Fırat, partililerle buluştu

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Fırat, Malatya'da AK Parti teşkilatı ile bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Fırat, Malatya'da AK Parti teşkilatı ile bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulundu.

İlk olarak AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret eden partinin Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü de olan Milletvekili İbrahim Halil Fırat, burada İl Bşakn Vekili İsmail Hakkı Pekel ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Burada Sosyal Politika Başkanları ile de görülen Fırat, bazı ziyaretler de gerçekleştirdi. Ziyaretlerde AK Parti olarak bugüne kadar sağlıktan ulaşıma, sosyal haklardan ekonomiye kadar yapılan birçok çalışmaya da değinen Fırat, daha sonra kentte şehit, gazi ve yaşlı aileleri ile engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti. Malatya'da ki programlarının ardından Elazığ'a geçen Fırat, burada da aynı şekilde programlarına devan etti. - MALATYA

Milletvekili Fırat, partililerle buluştu
Milletvekili Fırat, partililerle buluştu
Milletvekili Fırat, partililerle buluştu
Milletvekili Fırat, partililerle buluştu
Milletvekili Fırat, partililerle buluştu
Milletvekili Fırat, partililerle buluştu

YORUMLAR
500

İbrahim Halil Fırat, Milletvekili, Malatya, Fırat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Fırat, partililerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık
10:31 İstanbul'un göbeğinde kızlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı!
10:26 İğneada açıklarında mayın tespit edildi! Olay yerine SAS timleri intikal etti
10:23 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
10:21 Maltepe'de araçları durdurup yol verme kavgasına tutuştular!
10:20 Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu Mancini ile söz kesti!
09:58 Zelenski, Türkiye'deki müzakereye saatler kala Rusya'nın 3 talebine onay verdi!
09:53 Oscar'da Kourtney Kardashian ve Travis Barker öpüştü!
09:36 Survivor'a katılan Sergen Yalçın Acun Ilıcalı ile şov yaptı!
09:25 Oscar Töreni'nde Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 10:43:38. #1.11#
SON DAKİKA: Milletvekili Fırat, partililerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement