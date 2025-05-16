Milletvekili Hatipoğlu: "Son 20 yılda çözdüğümüz ve önlediğimiz krizlerin sayısını unuttuk"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, uluslararası gelişmelerde Türkiye'nin söz sahibi olduğunu belirterek, "Bakalım dünya, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a herkesten çok hak ettiği Nobel Barış Ödülü'nü ne zaman takdim edecek?" dedi.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır dünyanın neresinde olursa olsun; Asya'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Balkanlar'a, Avrasya'dan tüm Akdeniz'e kadar uluslararası her gelişmede ya masayı biz kuruyoruz ya da masada baş köşede yer alıyoruz. Son 20 yılda çözdüğümüz, önlediğimiz ya da etkisini azalttığımız uluslararası krizlerin sayısını unuttuk. On yıllar süren silik dış politikadan bu denli etkili bir dış politikaya nasıl mı geçtik? Çünkü başımızda bir küresel lider var. Bakalım dünya, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a herkesten çok hak ettiği Nobel Barış Ödülü'nü ne zaman takdim edecek" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR