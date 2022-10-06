Milletvekili Kahtalı'dan başörtüsü açıklaması - Son Dakika
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Milletvekili Kahtalı'dan başörtüsü açıklaması

06.10.2022 16:49
Milletvekili Kahtalı'dan başörtüsü açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "başörtüsü konusunu anayasal düzeyde çözelim" cevabının yine karşılıksız kaldığını ifade ederek "Samimi ve dürüst olmadıkları çok kısa sürede ortaya çıktı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "başörtüsü konusunu anayasal düzeyde çözelim" cevabının yine karşılıksız kaldığını ifade ederek "Samimi ve dürüst olmadıkları çok kısa sürede ortaya çıktı. Anayasal düzenleme teklifinde yine çark ediyorlar" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi verecekleri yönünde yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Türkiye'de başörtüsü sorununu Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin çözdüğünü belirten Kahtalı, CHP'nin bu konuda kirli ve sicili bozuk bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Kahtalı, "Geçmişte maalesef ama maalesef bu konuda bir utanç tablosu ortaya çıktıysa bunun sorumlusu CHP'dir ve o zihniyettir. SSK'nın başında olduğu dönemde başörtüsü taktıkları için kurum avukatları hakkında soruşturma açtıran, milletvekiliyken üniversitelerde başörtüsü serbestliğinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne giden Kılıçdaroğlu bugün oynadığı role kendini o kadar kaptırmış olacak ki bir anda kendisinin ve zihniyetinin yaptıklarını unuttu. Kılıçdaroğlu ve CHP ne yaparsa yapsın bu konudaki sicili ortada. Bu zihniyet bu ülkede yıllarca zulüm yaptı, insanların kılık kıyafetine karıştı, insanların değerlerini ayaklar altına aldı. Bu millet Kemal Kılıçdaroğlu'nun, oynadığı rolün ve samimiyetsizliğinin farkında. Milletimiz kimin ne olduğunu iyi biliyor. Daha düne kadar AK Parti seçmenini dahi tehdit eden bir anlayış bir anda ne oldu da bir anda melek oldu merak ediyoruz. Başörtüsüne 'bez parçası' dediği sözleri hala kulaklarımızda olan Kılıçdaroğlu rahat olsun bu ülkede bir daha başörtüsü yasağını tekrar getirecek hiç bir güç yoktur olamaz. Sadece Vesayetçi darbeci anlayışın hakim olduğu yıllarda keyfi bir şekilde uygulanan bir yasak vardır. Bu keyfiliği de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sona erdirmiştir. Bu ülkede başörtüsü serbestliği getiren Anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesine götürerek iptal ettiren, '411 el kaosa kalktı' dedirten CHP'dir. Göstermelik yasa teklifleriyle hiç kimse yaptıkları zulümleri unutturamaz. Zaten bu konuda dürüst ve samimi olmadıkları kısa sürede ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız dün 'madem samimiyseniz gelin bu konuyu anayasal zemine oturtalım' dedi ama bu teklif cevapsız kaldı ve yine çark ediyorlar. Daha önce de anayasal düzenleme teklifimize defalarca karşılık bulamadık" diye açıklamasını tamamladı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Kahtalı'dan başörtüsü açıklaması - Son Dakika

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