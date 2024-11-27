Milletvekili Kurt: "Çelikhan Yolunun ihalesi yapıldı" - Son Dakika
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Politika

Milletvekili Kurt: "Çelikhan Yolunun ihalesi yapıldı"

Milletvekili Kurt: "Çelikhan Yolunun ihalesi yapıldı"

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Adıyaman'da devam eden projelerin sayısı 7 adet olduğunu açıkladı.

27.11.2024 12:11
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AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Adıyaman'da devam eden projelerin sayısı 7 adet olduğunu açıkladı.

Yedi adet projenin toplam tutarının 15 milyar TL'ye yaklaştığını söyleyen AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, "Kahta - Narince - Nissibi Yolu (BY-BSK Bitümlü Sıcak Karışım, Gölbaşı-Adıyaman ayrımı- Besni il yolu, Kahta-Narince Ayrımı-Damlacık ayrımı il yolu, Narince - Gerger il yolu, Malatya - Darende Ayrımı- Gölbaşı Yolu Km: 80+000-127+765 Arası BSK, Gölbaşı - Adıyaman - Kahta Yolu BSK, Besni-Araban Yolu Km: 9+700-13+900 kesiminin yapım ikmal işi yapılacaktır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimize ve Sincik İlçemize yapmış olduğu ziyaretler sırasında hemşehrilerimize vermiş olduğu söz doğrultusunda memleketimize çok büyük katkısının bulunacağı Sincik- Malatya Yolu ve Sincik-Kahta yolunun ihalesi 29 Temmuz'da yapılmıştır. Projenin yapım Maliyeti 1,5 Milyar TL olacaktır. Memleketimiz için hayati öneme sahip olan Çelikhan yolumuzun ihalesi 25 Ekim'de yapıldı. Adıyaman-Çelikhan Yolu Projesi için geçen yıl bu zamanlarda yaptığımız görüşmelerde şehrimiz için önemini çok iyi bildiğinizden destek oldunuz, bu proje kapsamında, 598 metre uzunluğunda 5 Adet Köprü ve 6 bin 410 metre uzunluğunda 2 adet tek tüp tünel bulunacaktır. 7.5 kilometresi bölünmüş yol sathi kaplama, 31.5 tek yol sathi kaplama olmak üzere toplamda 53 kilometre olan yolumuz 39 kilometreye düşürülecektir. Söz konusu projenin yapım maliyeti 7,5 milyar TL olacaktır. Bu projeye ödenek aktarılması ve hızlandırılması için desteklerinizi bekliyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın "Türkiye hızlanıyor" sloganı ile sürdürmüş olduğu politikaları gereğince şehrimize kazandırılan projeleri süratle tamamlanması noktasında size güveniyoruz.

Bu önemli yolun kazandırılmasında katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a memleketimize büyük önem veren ve tüm çalışmaları ince detayına kadar bilen Ulaştırma ve Altyapı bakanımıza, Kıymetli bürokratlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Kurt: 'Çelikhan Yolunun ihalesi yapıldı' - Son Dakika

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