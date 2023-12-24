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Milletvekili Ölmeztoprak'tan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
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Milletvekili Ölmeztoprak'tan şehit ailesine ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Irak'ın kuzeyindeki üsse PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın Battalgazi ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Milletvekili Ölmeztoprak\'tan şehit ailesine ziyaret
24.12.2023 - 19:57,
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Irak'ın kuzeyindeki üsse PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın Battalgazi ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) Battalgazi ilçesindeki baba ocağını ziyaret ederek, şehit ailesinin acısını paylaştı. Milletvekili Ölmeztoprak, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Musab Hacıömer Elmas'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Ölmeztoprak son olarak, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Malatya Şubesi'ni ziyaret ederek, dernek yönetimine taziyelerini sundu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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