Milletvekili Ölmeztoprak\'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlayan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Aziz milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.

Operasyonlar kapsamında kahramanca mücadele ederken yaralanan Mehmetçiklere de acil şifalar dileyen Milletvekili Ölmeztoprak, "Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist bertaraf edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Necip milletimizin, Türkiye'mizin başı sağ olsun" diye konuştu. - MALATYA