Milletvekili Özkan'dan halk eğitime övgü - Son Dakika
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Milletvekili Özkan'dan halk eğitime övgü

10.10.2022 16:47
Milletvekili Özkan'dan halk eğitime övgü

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan Turgutlu Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan Turgutlu Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerin büyük ilgisiyle karşılaşan Özkan'a kursiyerler verilen hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan beraberinde AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş ve teşkilat üyeleriyle, Turgutlu İlçe Halk Eğitim merkezi Müdürlüğü tarafından verilen kursları ziyaret ederek hem kurslar hakkında bilgi aldı hem de kursiyerlerle sohbet ederek, hükümet olarak halk eğitime verdikleri önemden bahsetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın özellikle halk eğitim kurslarına büyük önem verdiklerini anlatan Özkan, hükümet olarak halk eğitim merkezlerinin vatandaşlara ulaşımını kolaylaştırdıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda açılan kurslar sayesinde çok sayıda vatandaşın bir meslek sahibi olduğunu vurguladı. Verilen hizmetlerin takdire şayan olduğunu anlatan Özkan kurum müdürü Hüseyin Şahin'den de kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şimdiden 13 bin kursiyere ulaştılar

Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Şahin ise verdiği bilgide, "Turgutlu Halk Eğitim Merkezi 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 177 farklı alanda 710 kurs açarak 13 bin kişiye ulaştı. 4 bin 500 erkek kursiyere karşılık 8 bin 500 kadın kursiyerimiz halk eğitim merkezimizden eğitim alarak sertifikalarını aldılar. Kurslarımızda 'Herkes için eğitim, halk eğitim' sloganıyla ihtiyaç duyulan her alanda yeni kurslar açmaya devam ediyoruz." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Mehmet Ali Özkan, Milletvekili, Turgutlu, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Özkan'dan halk eğitime övgü - Son Dakika

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