Milletvekili Şahin\'den 30. yıl mesajı

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'ün il oluşunun 30. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi: "6 Haziran 1995 Karabük'ümüzün il statüsüne kavuştuğu bu anlamlı tarih; emeğin, inancın ve azmin tescilidir. O gün atılan bu tarihi adım, bugün Türkiye Yüzyılı'na yürüyen güçlü Karabük'ün temellerini atan kıymetli bir başlangıçtır. Bu topraklar; çeliğin ateşle yoğrulduğu, alın terinin berekete dönüştüğü, tarih, kültür ve doğanın iç içe geçtiği kutlu bir şehirdir."

Karabük için durmadan çalıştıklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti: "İl oluşunun 30. yılında Karabük'ümüz; istihdamdan sağlığa, ulaşımdan eğitime, sanayiden çevreye kadar her alanda yükselen bir yıldız haline gelmiştir. Sanayi altyapımız güçlenmiş, organize sanayi bölgelerimizle binlerce kişilik istihdam hedefi doğrultusunda büyük adımlar atılmıştır. Sağlıkta yeni hastaneler, uzman kadrolar ve modern ünitelerle vatandaşlarımızın hizmete erişimi kolaylaşmıştır. Eğitimden gençlik yatırımlarına, kültürden turizme kadar şehrimizin her köşesine dokunan projelerle Karabük artık daha canlı, daha dinamik bir şehirdir. Şehircilikten ulaşıma, altyapıdan çevreye kadar yürüttüğümüz hizmetlerle Karabük'ümüzün çehresi her geçen gün değişmektedir. Doğal gazdan tarımsal kalkınmaya, tarihi mirasın korunmasından afetlere karşı mücadeleye kadar çok yönlü hizmetlerimizle her alanda vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; Karabük'ü daha ileriye taşımak, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için azimle ve inançla çalıştıklarını aktaran Şahin, Karabük'ün il oluşunun 30. yılı vesilesiyle; bu topraklara değer katan, taş üstüne taş koyan herkesi saygı ve minnetle andığını, tüm hemşehrilerinin bu gurur gününü gönülden kutladığınıbelirtti. - KARABÜK