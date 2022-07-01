Milletvekili Tutdere, Adıyaman'ın ulaşım sorununu dile getirdi - Son Dakika
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Milletvekili Tutdere, Adıyaman'ın ulaşım sorununu dile getirdi

01.07.2022 12:29
Milletvekili Tutdere, Adıyaman'ın ulaşım sorununu dile getirdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın yol projelerini gündeme taşıdı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın yol projelerini gündeme taşıdı.

Kanun görüşmeleri sırasında komisyon toplantısında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İzkurt'a Adıyaman'ın ulaşım sorunlarından Milletvekili Tutdere, iktidara Adıyaman'ın ulaşım projelerine kaynak aktarılması çağrısında bulundu.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı İzkurt'a Narince- Gerger yolunun yapım çalışmalarına hala başlanmadığını dile getiren Milletvekili Tutdere, "Dört yıldır milletvekiliyim, özellikle Adıyaman-Narince-Gerger yolunu yüzlerce kez dile getirdik, konuştuk, takip ettik, bundan yaklaşık bir yıl önce de ihalesi yapıldı. İhaleye itiraz süreci altı-yedi ay sürdü, o da bitti. Yer teslimi yapıldı, aradan on ay geçti firma yapım işine bir türlü başlamıyor. Siz bu yolu yapacak mısınız, yapmayacak mısınız veya işe başlamayan müteahhit firmayla ilgili bir işlem yapacak mısınız, bunu merak ediyoruz. Bu işin bakanlık tarafından takip edilmesini istiyoruz. Çelikhan yolumuzda da aynı şekilde, her yıl yüzlerce ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının olduğu bir yol. Bu konuya ilişkin de proje çalışmaları tamamlandı ama ihalesi yapılmadı. Özellikle Adıyaman'daki ulaşımla ilgili projelere kaynak aktarılmasını istiyoruz.

Bizim Urfa-Adıyaman bağlantı yolundaki Fırat Köprüsü yarım kaldı, Gaziantep-Adıyaman bağlantı yolundaki Besni Viyadüğü yarım kaldı yani ulaşımda Adıyaman'a gelen yollar, Adıyaman sınırlarına gelince yerinde duruyor, yerinde sayıyor. Bu konuyu tekrar Bakan Yardımcısı buradayken hatırlatmak istiyoruz. Adıyaman'a yapılan bu ayrımcılığın son bulmasını istiyoruz ve ek bütçede Adıyaman'daki bu ulaşımla ilgili projelere kaynak aktarılmasını talebi ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere, Adıyaman'ın ulaşım sorununu dile getirdi - Son Dakika

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