Milletvekili Tutdere, Çelikhan köy yollarındaki sorunları meclise taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Tutdere, Çelikhan köy yollarındaki sorunları meclise taşıdı

20.05.2022 16:30
Milletvekili Tutdere, Çelikhan köy yollarındaki sorunları meclise taşıdı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Çelikhan ilçesine bağlı İnlice beldesi ile Aksu, Recep, Yeşiltepe, Yağızatlı, İncirli, Yeşilova köylerini birbirine bağlayan grup yolundaki sorunları TBMM gündemine taşıdı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Çelikhan ilçesine bağlı İnlice beldesi ile Aksu, Recep, Yeşiltepe, Yağızatlı, İncirli, Yeşilova köylerini birbirine bağlayan grup yolundaki sorunları TBMM gündemine taşıdı.

Milletvekili Tutdere, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında yolun kullanıma uygun olmamasından dolayı yol güzergahında bulunan köylerde yaşayan vatandaşların büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Çelikhan-Adıyaman Karayolu başta olmak üzere Çelikhan'daki grup yolları ile bağlantı yollarında ciddi sorunlar olduğunu vurgulayan Milletvekili Tutdere, "Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde vatandaşlarımızın yol çilesi devam ediyor. Çelikhan-Adıyaman yolu başta olmak üzere diğer grup yollarında ve bağlantı yollarında büyük sorunlar var. Binlerce vatandaşımızın kullandığı Aksu, Recep, Yeşiltepe, Yağızatlı, İncirli, Yeşilova, İnlice grup yolu, talebi karşılayamamaktadır. Keskin virajları, yolun darlığı, kısacası yolun fiziki şartları ve standartları güvenli seyahati ve sürüşü ortadan kaldırmaktadır.

Yol güzergahındaki köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız bu yolun bir an evvel yapılmasını talep etmektedirler. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara çağrı yapıyoruz, vatandaşlarımızın yol talebini karşılayın, bu çileye son verin" diye konuştu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Milletvekili Tutdere, Askerhan köyünün su sorununu meclise taşıdı Milletvekili Tutdere, Askerhan köyünün su sorununu meclise taşıdı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Adıyaman, TBMM, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere, Çelikhan köy yollarındaki sorunları meclise taşıdı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
15:44 Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı
15:40 Eşi Başak Dizer hamileyken yaşadıklarından bahseden Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim
15:34 Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 16:34:42. #1.13#
SON DAKİKA: Milletvekili Tutdere, Çelikhan köy yollarındaki sorunları meclise taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement