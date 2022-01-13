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Milletvekili Tutdere'den küçük sanayi sitesi açıklaması - Son Dakika

Milletvekili Tutdere'den küçük sanayi sitesi açıklaması

13.01.2022 16:01
Milletvekili Tutdere'den küçük sanayi sitesi açıklaması

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi esnafının yaşadığı sorunları meclis gündemine taşıdı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi esnafının yaşadığı sorunları meclis gündemine taşıdı.

TBMM Genel Kurulunda konuşan Milletvekili Tutdere, alan yetersizliği nedeniyle mağduriyet yaşayan küçük sanayi sitesi esnafının sorunlarını dile getirerek yeni yer tahsisinin yapılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına çağrıda bulundu. Milletvekili Tutdere, Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi esnafının üst üste gelen zamlar, yüksek enflasyon ve iş yapamadıkları için zor günlerden geçtiğinin altını çizerek küçük sanayi sitesi esnafının alan yetersizliği nedeniyle mağduriyetlerinin arttığını ifade etti. Tutdere, "Zamlar, hayat pahalılığı, ekonomik kriz, ara eleman yetersizliği ve iş yapamadıkları için zor günler geçiren Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi esnafımız bir de alan yetersizliği nedeniyle mağduriyet yaşamaktadırlar. Şehrin merkezinde kalan ve fiziki yetersizlik nedeniyle talebi karşılayamayan Küçük Sanayi Sitemize ivedilikle yeni yer tahsisi gerekmektedir, esnaflarımızın talebi de bu yöndedir. Buradan iktidara, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ve Adıyaman Belediyesine açıkça çağrıda bulunuyorum, esnafımızın mağduriyetini giderecek çalışmaları bir an evvel başlatın. Adıyaman sizden yeni küçük sanayi sitesini bekliyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Adıyaman, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere'den küçük sanayi sitesi açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milletvekili Tutdere'den küçük sanayi sitesi açıklaması - Son Dakika
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