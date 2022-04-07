Milletvekili Tutdere mermer ocağının kapatılmasını istedi - Son Dakika
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Milletvekili Tutdere mermer ocağının kapatılmasını istedi

07.04.2022 16:19
Milletvekili Tutdere mermer ocağının kapatılmasını istedi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Kömür beldesinde yöre halkının karşı çıktığı mermer ocağını TBMM gündemine taşıdı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Kömür beldesinde yöre halkının karşı çıktığı mermer ocağını TBMM gündemine taşıdı.

Kömür beldesinde yaşayan vatandaşların yaşanan gelişmelerden dolayı büyük tedirginlik yaşadığının altını çizen Milletvekili Tutdere, imar izni olmayan ve yöre halkının karşı çıktığı mermer ocağının yapım çalışmalarına son verilmesi için iktidara çağrıda bulundu.

Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Kömür beldesine açılmak istenen mermer ocağı için bölge halkının iki gündür tedirgin bir şekilde ayakta olduğunu vurgulayarak, "Adıyaman Merkez'e sadece 26 kilometre mesafede olan Kömür beldemizde iki gündür halk tedirgin bir şekilde ayakta. Beldemizin Serintepe Mahallesi sınırları içerisinde ve yerleşim yerlerine çok yakın bir noktada yer alan bölgede mermer ocağı açılmasına ilişkin çalışmalar güvenlik güçleri eşliğinde başlanılmıştır. Kömür halkı bu bölgede mermer ocağının açılmasını istemiyor. Halk doğasına ve merasına sahip çıkıyor. Buradan doğasına ve merasına sahip çıkan Kömür halkını selamlıyorum" dedi.

Telafisi imkansız zararların önlenmesi amacıyla mermer ocağı çalışmalarının durdurulması için iktidara ve Adıyaman Valiliği'ne çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, "Yapılacak çalışmalardan dolayı ileride telafisi imkansız zararların önlenmesi amacıyla Kömür'de merayı ve doğayı tahrip edecek, yer altı sularını ve bölgeye hayat veren kadim Kömür Çeşmesi'ni tehdit edecek çalışmaların derhal durdurulması gerekiyor. İktidara ve Adıyaman Valiliği'ne açıkça çağrıda bulunuyorum. Belediye imar sınırları içerisinde yer alan imar, uygulama ve nazım imar izinleri bulunmayan bu çalışmaları derhal durdurun, halkı mağdur etmeyin" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

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Milletvekili, Adıyaman, Kömür, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere mermer ocağının kapatılmasını istedi - Son Dakika


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