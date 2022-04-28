Milletvekili Tutdere, muhtarlarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Milletvekili Tutdere, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

28.04.2022 14:35
Milletvekili Tutdere, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gölbaşı ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gölbaşı ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan meslek odalarını, STK'ları ve ilçede faaliyet gösteren esnafları tek tek ziyaret eden Milletvekili Abdurrahman Tutdere, bir süre sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Milletvekili Tutdere, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve beraberindeki parti üyeleri daha sonra Gölbaşı merkez ve köy muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi. Burada da muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Milletvekili Tutdere, "Meslek odalarımızın, üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin, esnaflarımızın yaşadıkları sorunları bizzat kendilerinden dinledik. Yaşadıkları sorunları bizzat gözlemleyerek tek tek not aldık. Sorunlara karşı partimizin çözüm önerilerini, vatandaşlarımızı darboğazdan çıkaracak onları refaha kavuşturacak parti politikalarımızı anlattık. Vatandaşlarımızın refaha kavuşması, sorunlarının kalıcı olarak çözüme kavuşması için mücadelemizi sürdürecek, vatandaşlarımızın yaşamış oldukları sorunlar çözülünceye kadar yaşanan sorunların takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere, muhtarlarla iftarda bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, muhtarlarla iftarda bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

YORUMLAR
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Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Adıyaman, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere, muhtarlarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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