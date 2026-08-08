Milletvekilleri Arasında Gergin Tartışma - Son Dakika
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Milletvekilleri Arasında Gergin Tartışma

Milletvekilleri Arasında Gergin Tartışma
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TBMM'de komisyon görüşmeleri sırasında İYİ Parti ve MHP milletvekilleri arasında sert atışmalar yaşandı.

MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA TARTIŞMA

Komisyonda teklif ile ilgili görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz'ın terör suçlularının tahliyelerine ilişkin "Bu noktada kaç adam çıkacak. Kimi diyor, '10 bin.' Kimi diyor '15 bin.' Kimi diyor '7-8 bin.' Bunlarla ilgilenmiyorum. Bunların her biri bir suç örgütü olarak karşımıza çıkacak. Bunlarla ilgili neyle korkutuyoruz. 'İnfaz yanar' diyoruz. 'İnfaz yanar' dediğiniz adam Türkiye Cumhuriyeti devletini ortadan kaldırmayla kendini adapte etmiş, buna adanmış bir terör örgütüne gitmiş, üye olmuş. Bu adam yıllarca dağda, mağaralarda, inlerde yaşamış, ağaç kovuğunda yaşamış, bomba yapmayı öğrenmiş, adam öldürmeyi tecrübe etmiş, bu şekilde yaşamış adamı alıyorum ben toplumsal hayatla bütünleştireceğim. Şurada şöyle desen ki, 'Ben bunları karantina altına alacağım' anlarım" dedi.

Poyraz'ın sözlerine DEM Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi. Van milletvekili Zülküf Uçar, 'Sen kendini karantinaya al ırkçı herif' derken, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş 'Ne karantinası. Nazi kamplarına götürelim, kamp kurun, hepsini öldürelim. Bu ülkenin barışını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

TAŞ VE BÜLBÜL ARASINDA GERİLİM

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş da "MHP, 1969 yılından bugüne kadar istikrarsız aynı siyaseti yaptığını söyleyemez. 1997'de Türkeş'in yaptığı siyaset bitmiştir. Yeni gelen liderine saygımız vardır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır, biz onun yoğurt yiyişine hiçbir şey demeyiz. Ama Türkeş'in yoğurt yiyişi ile kendi yoğurt yiyişini karşılaştıramaz. Kendi yaptığı pislikleri de Türkeş'i kendine çamaşır suyu yaparak aklayamaz. Alparslan Türkeş'in mezarında Abdullah Öcalan'ı 'kurucu önder' diye hiçbir şekilde ilan edemez" dedi.

MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, Ayyüce Türkeş Taş'ın sözlerine tepki gösterdi. Bülbül, elini masaya vurarak, "Sen ağzını topla. Sen kimin evladı olduğunu bileceksin. 'Pislik' diyemezsin bir parti genel başkanının yaptıklarına. Hakaret etme hakkına sahip değilsin. Sen ne kadar evladıysan ben de o kadar evladıyım. Sen bu şekilde konuşma hakkına sahip değilsin" dedi. Bülbül ile Taş arasında tartışma sürürken, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın da MHP'li Bülbül'ün elini masaya vurmasını eleştirdi. Bülbül bunun üzerine 'Sen kimsin' diyerek Dalgın'ın üzerine yürüdü. Milletvekilleri araya girerek Bülbül'ü sakinleştirirken, Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, birleşime ara verildi. Aranın ardından toplantı devam etti ve görüşmeler sonunda teklif komisyonda kabul edildi.

Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekilleri Arasında Gergin Tartışma - Son Dakika

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