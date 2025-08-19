TBMM Kardeşlik Komisyonu Toplandı

TBMM Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bugünkü toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

TBMM'nin NSosyal'daki hesabından yapılan açıklamada, TBMM Başkanlığının Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandığı anımsatıldı.

Açıklamada, Kurtulmuş'un toplantının açılışında, TBMM'nin hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan, hiçbir pazarlığın konusu olmadan bu sürecin bir an evvel bitirilmesi, ülkede ezeli ve ebedi kardeşliğin yeniden tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini, gelinen sürecin hiçbir noktasında da herhangi bir pazarlığın olmadığını, bundan sonra da olmayacağını vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda başlatılan bu sürecin menziline bir an evvel ulaşmasını arzuladıklarını söyleyen TBMM Başkanımız, bu süreci zehirlemeye kalkanların olabileceğine dikkati çekerek ülkemizde milli birliğin güçlendirilerek yola başarıyla devam etmenin önemini ifade etmiştir. Komisyon toplantısına davetle katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gazilerimiz için yapılan hizmetler ile verilen destekleri içeren detaylı bir sunum yapmıştır. Komisyonda ayrıca, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü, Muharip Gaziler Derneği, Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri ve Diyarbakır Anneleri dinlenmiştir. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda 5. toplantısını gerçekleştirecektir."