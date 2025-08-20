Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı - Son Dakika
Politika

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı

20.08.2025 14:53
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Mesele gerçekten bu milleti bir daha yaşadığı bu acıları yaşamayacak şekilde barış içerisinde, huzur içerisinde, yüksek demokrasi standartları içerisinde adaletle yarınlara taşımaktır" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında beşinci kez toplandı. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada toplumun farklı kesimlerini dinlemeye başladıklarını belirterek, "Dün şehit ailelerimizle, gazilerimizle ve onların yakınlarıyla başladığımız görüşmelerimize Diyarbakır Anneleri'ye devam ettik. Bugün bu ilk oturumda Cumartesi Anneleri'ni ve Barış Annelerini dinleyerek oturumumuzu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, acıların ortak acılar olduğunu söyleyerek, "Esas mesele geçmişte yaşadıklarımızı karıştırmak, kurcalamak ve bunlar üzerinden yeni tartışmaları ortaya koymak değil. Tam tersine geçmişte yaşadıklarımızı bir daha yaşamamak üzere siyaset kurumu olarak tekliflerimizi almak ve yolumuza esenlik içerisinde, huzur içerisinde, komisyonumuzun adında da yer aldığı gibi kardeşlik içerisinde ve demokrasi içerisinde yürümektir. Amacımız bütün bu görüşmelerle geçmişin tartışmalarını tekrar etmek değildir. Ortak geleceği kurabilmek için kararlılığımızı arttırmaktır. Bu iki hususu acılarımızı yarıştırmamak ve geçmişteki olanları bugüne taşımamak gerektiğinin altını çizerek bu toplantılara başlamamızı önemli görüyorum. Bir başka üçüncü meseleyi değerli arkadaşlar dün ifade ettim. Bu sürecin bir an evvel bütün 86 milyonun ortak faydasına olacak şekilde bitirilmesini isteyen, samimiyetle, iyi niyetle bir araya gelen, çözüm üretmek için gayret sarf edenler olduğu gibi, sayıları çok az olsa da bu süreci zehirlemek isteyen bazı grupların da varlığını biliyoruz. Bunu dün bir uyarı olarak ortaya koymuşuz" dedi.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu komisyonda hiçbir şekilde konuşulmamış, komisyonun kurulmasından önceki süreçlerde dahi gündeme gelmemiş, komisyonun hiçbir anında komisyon tarafından paylaşılmamış bazı konuları hem de gizli oturumlarda konuşulmuş gibi ortaya koymak, en hafif tabiriyle açık bir provokatörlüktür. Bu tür provokasyon içerisinde olacak çevrelere karşı da komisyondaki 51 üyemizin hepsi ortak bir kararlılık içerisindedir. Müsaadenizle bu kararlılığımızı sizlerin adına buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. Mesele gerçekten bu milleti bir daha yaşadığı bu acıları yaşamayacak şekilde barış içerisinde, huzur içerisinde, yüksek demokrasi standartları içerisinde adaletle yarınlara taşımaktır." - ANKARA

Numan Kurtulmuş, Demokrasi, Politika

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
