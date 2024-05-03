Milli Eğitim Bakanı Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Diyarbakır\'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır'a gelerek çocuklarının dağa kaçırılmasından dolayı 3 Eylül 2019'da başlattıkları evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Diyarbakır anneleri, Bakan Tekin'i Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşıladı. Bakan Tekin, ailelerle tek tek görüşerek karanfil verdi ve daha sonra başka bir programa katılmak üzere alandan ayrıldı.

03.05.2024 13:17
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da, çocuklarının dağa kaçırılmasından ötürü 3 Eylül 2019'da başlattıkları evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.

Eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Bakan Tekin'i Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşıladı. Bakan Tekin, tek tek görüştüğü ailelere karanfil verdi.

Bakan Tekin, ailelerle görüştükten sonra başka programa katılmak üzere alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti - Son Dakika

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