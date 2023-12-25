Milli Eğitim Bakanı Gaziantep\'te Öğretmenlere Bisiklet Dağıttı

Bakan Tekin: "MEB 56 bin kurumu olan bir bakanlık"

GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te bin öğretmene bisiklet dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 56 bin kurumu olan bir bakanlık olduğunu belirterek, Gaziantep'te belediyeler tarafından eğitim-öğretim faaliyetlerine büyük destek verildiğini söyledi.

Bir dizi ziyaret ve program için Gaziantep'e gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hayata geçirdiği "40 Bin Öğretmene Bisiklet" projesi çerçevesinde bin öğretmene bisiklet dağıtım törenine katıldı. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 56 bin kurumu olan bir bakanlık olduğunu vurguladı. Gaziantep'te eğitime büyük bir destek verildiğini belirten Tekin, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'deki bütün ilçelerde teşkilatı olan, yaklaşık 56 bin kurumu olan bir bakanlığız. Dolayısıyla bu 56 bin kurumun tek başımıza ihtiyaçlarını gidermek ya da geliştirmek için yeterli olamadığımız için yerel yönetimlerden yeni yatırım alanlarının planlanması, yeni binaların yapılması, öğretmen arkadaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi gibi konularda hassaten destek bekliyoruz. Belediye başkanlarına benim şahsen ayrı bir sempatim var. Fatma Şahin hanımefendi de eğitim sektöründe bize en çok destek veren belediye başkanlarımızdan bir tanesi. Bütün Gaziantep'in huzurunda ben şahsına teşekkür ediyorum. Eğitim yükü kolay üstlenecek bir şey değil. Bizim böyle destekçilerimiz olmadığı sürece yapamayız" dedi.

"Alaeddin Yavaşça dünya çapında bir sanatçımızdı"

Dağıtım töreninin gerçekleştirildiği yapıya adı verilen Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya da konuşmasında yer veren Bakan Tekin, "Alaeddin Yavaşca Türkiye'de bizim yetiştirdiğimiz en iyi müzisyenlerden, sanatçılardan bir tanesi. Kendisi biliyorsunuz bir hekim. Bir hekim olmasına rağmen alakasız bir konuda bırakın Türkiye'yi, dünyada çok farklı ülkelerde sanatsal etkinliklerde bulunan bir sanatçımızdı" diye konuştu.

"Öğretmenler bizim pusulamız"

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 40 bin bisiklet dağıtımının son bölümünde Şahinbey ilçesinde bulunduklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin bugün yanımızda. Hepinizin adına bakanımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün derslik sayımız ve öğretmen sayımızla ilgili hususları bakanımızla paylaştık. Bugün Gaziantep Valimiz Kemal Çeber de 'Gaziantep eğitim için ne istiyorsa yapılacak' dedi. Çok mutluyuz. Sonuç olarak marifet iltifata tabidir. Siz bizim başımızın tacısınız, pusulamız, kutup yıldızımızsınız. Siz karanlığı aydınlatan, cahilliği bilgeliğe dönüştüren, siz kötülüğü iyiliğe çevirensiniz. Öğretmenlerimizin bisiklet kullanmasıyla öğrencilerimiz de kullanacak. Zihinsel dönüşüm bu çerçevede gerçekleşecek. Biz artık bisikleti ve bisiklet yollarını öğretmenlerimizin kullanmasını istiyoruz. Havayı kirletmeden çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet, aynı zamanda tansiyonu ve şekeri de dengelemekte. Herkesin mutlaka kullanması gereken bir araç bisiklet" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile diğer protokol üyelerinin katılımıyla öğretmenlere bisiklet dağıtımı yapıldı.