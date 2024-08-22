Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti.
Bakan Tekin, Kilis'teki programlarının ardından Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Tekin, Vali Kemal Çeber'den kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da hazır bulundu.
Bakan Tekin, deprem bölgesindeki İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı'na katılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geçti. Toplantı, basına kapalı sürüyor.
Son Dakika › Politika › Milli Eğitim Bakanı Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?