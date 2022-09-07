Milli Eğitim Bakanı Özer, koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim öğretim yılı hazırlığı kapsamında tüm okullara toplam 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi. Bugün itibarıyla okullarımız bu 3,1 milyarlık bütçenin sadece 1 milyarını kullanabildiler. Yani 2,1 milyarlık bütçe hala okulların kullanıma hazır beklemektedir." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, Mersin'de düzenlenen koordinasyon toplantısına çevrim içi katıldı.

Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında son 20 yılda ders kitapları nasıl ücretsiz öğrencilere ulaştırıldıysa bu eğitim öğretim yılında da yardımcı kaynakların tüm sıralarda hazır hale getirildiğini anlatan Özer, yaklaşık 136 milyon yardımcı kaynağı Türkiye'nin her noktasındaki öğrencilere ulaştırmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bakan Özer, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere çok sağlıklı bir ortamda hizmet sunabilmek için, temizlikle alakalı Türkiye'deki tüm okullara ilk kez 5 Eylül itibarıyla 60 bin elemanının görevlendirilmesini sağladıklarını hatırlatarak bu sayıyı artıracaklarını bildirdi.

Bakanlığın, temel eğitim düzeyindeki ilk ve ortaokullara bütçelerini iller üzerinden değil doğrudan gönderebildiğine dikkati çeken Özer, "Eğitim öğretim yılı hazırlığı kapsamında tüm okullara toplam 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi. Bugün itibarıyla okullarımız bu 3,1 milyarlık bütçenin sadece 1 milyarını kullanabildiler. Yani 2,1 milyarlık bütçe hala okulların kullanımına hazır beklemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yılda bu kadar eğitim yatırımı yaparken okulların ihtiyacını karşılamaktan da aciz olmadığını bu bağlamda göstermiş oluyor." ifadelerini kullandı.

"Kullanılmayan köy okulları dönüştürülüyor"

Öğretmenler ve okul yöneticilerinin okul aile birlikleri, STK ve velilerle para konusunda iletişim kurmasını istemediklerini belirten Özer, kurulacak iletişimin, eğitimin kalitesinin artırılması, ortak projeler gibi konularda olması gerektiğinin altını çizdi.

Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında okullar arası imkan farklılıklarını azaltmada okul öncesi eğitimin önemli bir işlev gördüğünü vurgulayan Mahmut Özer, şöyle devam etti:

"Okul öncesi eğitimle ilgili 1407 yeni bağımsız anaokulu, 10 bin 200 de yeni ana sınıfını eğitim öğretime hazır hale getirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını arttırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Göreve geldiğimiz zaman tüm Türkiye'de okul öncesi eğitimde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 2 bin 782 bağımsız anaokulu vardı, biz bir yılda 3 bin yeni anaokulunu yapmak için yola çıktık, 1407'sini bugün itibarıyla eğitim öğretime hazır hale getirdik."

Bu sene öncelik verdikleri konulardan birinin de aktif kullanılmayan köy okullarının yaşam merkezlerine dönüştürülmesi olduğunu hatırlatan Özer, köylerde atıl duran okulların, köy ilkokulu, köy anaokulu ve köy yaşam merkezlerine dönüştürülmesini önemli bir adım olarak niteledi. Bu kapsamda, yaklaşık 800 köy yaşam merkezini bu eğitim öğretim yılına yetiştirdiklerini anlatan Özer, "İnşallah, pazartesi gününe kadar bu sayı 1500'e ulaşmış olacak. Yılın sonuna kadar da 6 bin 970 atıl köy okulunu, köy yaşam merkezine dönüştürmüş olacağız. Bu bağlamda en büyük açılımı sağlayan illerimizin başında Mersin geliyor." açıklamasını yaptı.

"Tahsis ettiğimiz bütçeyi sonuna kadar kullanın"

Milli Eğitim Bakan Özer, yönetici ve öğretmenleri kişisel ve mesleki girişimleri konusunda desteklediklerini, temel eğitimde 10 bin Okul Projesi'ni bir sene gibi kısa sürede tamamladıklarını, gelecek yıl 10 bin Okul Projesi'ne başlayacaklarını aktardı.

Mesleki eğitimle ilgili dönüşüme de değinen Bakan Özer, mesleki eğitim merkezlerinde bugün itibarıyla 710 bin çırak ve kalfanın eğitim aldığını, bu sayıyı yıl sonuna kadar bir milyona ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Özer, Kovid-19 sürecinde ve sonrasında, Mersin'den mesleki eğitimle ilgili çok güzel haberler aldıklarını, kentin önemli başarılara imza atacağına inandığını söyledi.

Merkezi planlamadan çıkarak okul temelli mesleki gelişim programına geçiş yaptıklarına işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin istemiş olduğu her türlü eğitimin alınması için bütçe göndereceğiz. Öğretmenlerin, istediği mesleki gelişim, kişisel gelişim, liderlik eğitimleri, yabancı dil eğitimleri, hitabet yeteneklerinin gelişmesiyle ilgili her türlü eğitimi alabilmeleriyle ilgili tahsis etmiş olduğumuz bütçeyi sonuna kadar kullanın. Siz ne kadar güçlü olursanız, eğitim sistemimiz o kadar güçlü olur."