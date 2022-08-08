Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarın Uşak'ta olacak - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarın Uşak'ta olacak

08.08.2022 17:40
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarın Uşak'ta olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, 9 Ağustos Salı günü geleceği Uşak'ta düzenlenen program belli oldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, 9 Ağustos Salı günü geleceği Uşak'ta düzenlenen program belli oldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, belirlenen programlar dahilinde 8 Ağustos Salı günü Uşak'a gelecek. Buradaki programı da netlik kazanan Mahmut Özer, ilk olarak Köy Yaşam Merkezi açılış törenine katılarak açılışı gerçekleştirecek.

Uşak Valiliği'ni de ziyaret edecek olan Mahmut Özer, sonrasında Atatürk Kültür Merkezi'nde 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısına katılacak. Buradaki toplantının ardından Uşak Belediyesi'ni ziyaret ederek programını tamamlayacak olan Bakan Özer, karayolu ile Ankara'ya hareket edecek. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Uşak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarın Uşak'ta olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarın Uşak'ta olacak - Son Dakika
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