Milli Eğitim Bakanı Özer, Cezayirli mevkidaşı Belaabed ile bir araya geldi - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Cezayirli mevkidaşı Belaabed ile bir araya geldi

29.06.2022 14:44
Milli Eğitim Bakanı Özer, Cezayirli mevkidaşı Belaabed ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Fransa'nın başkenti Paris'te Cezayir Milli Eğitim Bakanı Abdelhakim Belaabed ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Fransa'nın başkenti Paris'te Cezayir Milli Eğitim Bakanı Abdelhakim Belaabed ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Fransa'daki temaslarını sürdürüyor. Başkent Paris'te ilk olarak Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya gelen Bakan Özer, daha sonra Cezayir Milli Eğitim Bakanı Abdelhakim Belaabed ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Afrika ülkeleriyle son yıllarda gelişen ilişkilerin Türk dış politikası için bir başarı öyküsü olduğunu belirten Özer, bu öykünün en önemli bileşenlerinden birinin de dost ülke Cezayir ile Türkiye'nin yoğun ortaklığı olduğunu söyledi. Türkiye'nin Cezayir ile 500 yılı aşan tarihi, köklü ve çok yönlü ilişkileri olduğuna işaret eden Bakan Özer, bu çerçevede iki ülke eğitim ilişkilerinin de memnuniyet verici durumda olduğunu kaydetti.

Toplantıda 15 anlaşma imzalandı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Toplantısı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oldukça önemli istişarelerde bulunduğuna değinen Özer, "Toplam 15 anlaşmanın imzalandığı bu toplantıda bizler de Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Sayın Ramtane Lamamra ile Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ile Mesleki Eğitim Alanında Mutabakat Zaptı'nı imzaladık" dedi.

İş birliklerinin eğitimin birçok boyutunu içeren tecrübe paylaşımlarına imkan sağladığını dile getiren Özer, "Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Cezayir Büyükelçiliğimiz aracılığıyla Cezayir'de bir uluslararası Türk okulunun açılmasıyla ilgili çalışmanın mutabakatla sonuçlanması bizleri memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kardeş okul ilişkisi tesis edilecek

Türkçe'nin desteklenmesi ve yurt dışında Türkçe'nin öğrenilmesine yönelik taleplerin karşılanmasına ayrı bir önem verdiklerini belirten Özer, Cezayir'de liselerde seçmeli yabancı dil olarak Türkçe'nin okutulmasını da memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi. İki ülkenin okulları arasında kardeş okul ilişkisi tesis edilerek kurumlar arası iş birliğinin geliştirebileceğini ifade eden Özer, "Bakanlığımızın bu konuda sahip olduğu müktesebatı sizlerle paylaşmaktan ve sizlerin tecrübelerinden yararlanmaktan memnun oluruz. Mesleki eğitimde son yıllarda attığımız önemli kazanımları da sizlerle paylaşmaktan memnun olacağız. Kardeşlik ve karşılıklı güven üzerine dayanan ilişkilerimizin eğitim alanında önümüzdeki dönemle birlikte daha da derinleşeceğine inanıyorum" dedi.

"UNESCO ile her türlü projeye hazırız"

Bakan Özer, daha sonra UNESCO Yürütme Kurulu Başkanı Tamara Rastovac Siamashvili ile de bir araya geldi. UNESCO çatısı altında iş birliğini geliştirme arzusunda olduklarını dile getiren Özer, "Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi"ne kalabalık bir heyet olarak katılıyor olmalarının da bunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Salgın, ekonomik sıkıntılar, ihtilaf ve çatışma gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalan eğitimin her durumda ve herkes için sürdürülebilir olmasının sağlanması için uluslararası dayanışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Özer, "Yürütme Kurulu üyesi olarak, eğitimin dönüştürülmesine katkıda bulunmaya ve iyi uygulamalarımızı paylaşmaya hazırız. Ülkemiz yalnızca dijital dönüşüm, öğretmenlerin eğitimi, herkes için eğitim alanlarında değil, aynı zamanda misafir ettiğimiz mülteci/sığınmacı çocukların eğitimi konusunda da önemli başarılara imza atmıştır. Ülkemiz, geçmiş yıllardan edindiği tecrübelerle, pandemi sürecinde hiçbir öğrenciyi geride bırakmayacak şekilde, uzaktan eğitimi ülke çapında zaman kaybetmeden uygulamaya koymuştur" açıklamasında bulundu.

Bu alanda gerek teknolojik altyapı gerek içerik bakımından önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Özer, UNESCO çatısı altında her türlü ortak projeye hazır olduklarını ifade etti. - PARİS

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Özer, Cezayirli mevkidaşı Belaabed ile bir araya geldi - Son Dakika

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