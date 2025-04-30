Milli Eğitim Bakanı Tekin, engelli öğretmen atamalarının açıklandığını duyurdu - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Tekin, engelli öğretmen atamalarının açıklandığını duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1381 engelli öğretmen atamasına ilişkin, "Bugün itibarıyla atamalar açıklandı, sistem üzerinden. 1 Eylül itibarıyla öğretmen arkadaşlarımız görevlerine başlayacaklar.

30.04.2025 13:15
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1381 engelli öğretmen atamasına ilişkin, "Bugün itibarıyla atamalar açıklandı, sistem üzerinden. 1 Eylül itibarıyla öğretmen arkadaşlarımız görevlerine başlayacaklar." dedi.

Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Engelli öğretmen atamalarına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce 1381 engelli öğretmen atanacağını açıkladığını hatırlattı.

Bakan Tekin, "Bugün itibarıyla atamalar açıklandı, sistem üzerinden. 1 Eylül itibarıyla öğretmen arkadaşlarımız görevlerine başlayacaklar. Hemen hemen yüzde 70-80'i ilk 3 tercihine yerleştiler." açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Milli Eğitim Bakanlığında bile jammer var neden belediye başkanında olmasın?" sözleri anımsatılan Tekin, bunu "komedi gibi bir şey" olarak niteledi.

CHP Genel Başkanı Özel'i izlerken Aşık Mahzuni Şerif'in "Abur Cubur Abdullah" türküsünün aklına geldiğini ifade eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özgür Özel'in söylediği şeylerin benim açımdan artık ciddiyeti yok. 'Milli Eğitim Bakanı da jammer kullanıyor'. Bu kadar büyük bir yalan nasıl uyduruyorlar bilmiyorum. Ben yaklaşık 2 yıldır bakanım. Bakanlığımızda, bakan olarak benim ne jammer kullanmışlığım var, ne böyle bir şeye ihtiyaç duydum. Hiç böyle bir olay yok. Bakanlığımızda jammer var mı var, doğrudur ancak MEB her yıl yaklaşık 9 milyon kişiye sınav uygulaması yapar. Bu sınavların güvenliğinin sağlanabilmesi için MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün sınav hazırlama biriminin bu türden iletişim kazaları, usulsüzlük yaşamaması için tedbir olarak ihtiyaç duyduğu bir cihazdır. Bu bavulla gezdirilmez, çantaya koyup otele götürmeyiz. Bunu da biz güvenlik örgütlerinin bilgisi ve kontrolü dahilinde yürütürüz. Dolayısıyla bu bakanın şahsıyla ilgili bir jammer değil, yürüttüğümüz hizmetin niteliği ve kamu güvenliği açısından ihtiyaç duyduğumuz bir güvenlik tedbiri."

İstanbul'da yaşanan depremin ardından okullardaki hasar tespit çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Tekin, depremin hemen ardından bütün Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürleri, İstanbul genelinde görevlendirdiklerini söyledi.

İstanbul'da ilgili kamu kurumlarının denetiminde okulların gözden geçirildiğini aktaran Tekin, "Detaylı araştırma yaptığımızda, 3'ü tarihi okul, birisi de FETÖ'den devralınan olmak üzere toplam 4 okulumuz deprem açısından, güvenlik açısından riskli bulundu ve okullarımızı boşalttık. Onun dışındaki okullarımızda herhangi bir sorun yok." diye konuştu.

Depremin yaşandığı gün ve akşamında yaklaşık 100 bin kişiyi okullarda misafir ettiklerini, rehberlik ve psikolojik destek çalışmaları yaptıklarını belirten Tekin, bu hafta başı itibarıyla da İstanbul'daki okullarda afet ve acil durum farkındalık eğitimi verildiğini kaydetti.???????

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Tekin, engelli öğretmen atamalarının açıklandığını duyurdu - Son Dakika

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