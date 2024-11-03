Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum\'da partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "22 yılda biz ülkemizi bir yerden aldık bir yere taşıdık. Futbol tabiriyle 3. ligden aldık 1. lige çıkardık. 3. ligden diyorum boş konuşmuyorum." dedi.

Bakan Tekin, Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde düzenlenen partisinin "Pazaryolu 8. Olağan İlçe Kongresi"nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine, "Gidin vatandaşla diyalog halinde olun isteklerini, taleplerini toparlayın ve yerine getirin. Çünkü millet bizi bunun için seçti." dediğini aktaran Tekin, ekip olarak bunun için sahada olduklarını belirtti.

İnsanların, AK Parti iktidarından önceki dönemlerde tarım ve eğitim alanlarında zorluklar yaşadığını anlatan Tekin, son 20 yılda bu zorlukların giderek aşıldığını söyledi.

Türkiye'nin önemli bir konuma geldiğini ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

"22 yılda biz ülkemizi bir yerden aldık bir yere taşıdık. Futbol tabiriyle 3. ligden aldık 1. lige çıkardık. 3. ligden diyorum boş konuşmuyorum. 3 Kasım 2002 öncesi Türkiye'de fert başı milli gelir 2 bin doların altındaydı, şu an 12 bin dolar civarında. Gecelik faizler neredeydi hatırlayın. Yurt dışında gördüm, Türk parasının üzerindeki sıfırları sayıp dalga geçiyorlardı. Türkiye nereden nereye geldi? Şu an bizim yapmamız gereken şey 3. ligden 1. lige çıkardık ve şimdi 1. ligde kalıcı olmak için, küme düşmemek için daha yoğun, daha ciddi şekilde çalışmamız lazım. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da bu kongreye verdiği ismin anlamı bu.

Biz Türkiye'yi icraatlarımızla bir yere getirdik. Geleceğimizi teminat altına almaya çalışıyoruz. Peki onu nasıl yapacağız? Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız.' Yani tüm dünyaya örnek olacak bir ülke haline dönüştüreceğiz. Ne ile? Ekonomimizle, demokratik kültüre olan saygımızla, hukuk devletine olan saygımızla, bu topluma, millete ve milletin değerlerine olan saygımızla biz de önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız."

Tekin, dünyadaki zulümlere karşı olacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz önümüzdeki yüzyılı, 'Türkiye Yüzyılı yapacağız' derken diyoruz ki dünyanın neresinde bir zulüm varsa biz o kadar güçlü olacağız ki o zulmü yapan insanları gidip yola getireceğiz oradaki mazlumları kurtaracağız. Biz bunları yapmaya çalışırken bugün Türkiye'de siyasi muhalifler bu tabloda şunu görüyorlar. 'Eğer AK Parti, Cumhurbaşkanı'mız biraz daha iktidarda kalırsa, Türkiye artık 1. ligin kalıcı oyuncusu, kalıcı takımı olacak. O yüzden biz buna müsaade etmemeliyiz' diye bizi eleştiriyorlar. Kim bu bizi eleştirenler? Bunlara baktığımızda bu ülkenin kaynağı vardı ama bizi, bizim köyümüzü su taşımak zorunda bırakan, bu ülkenin kaynaklarını başka yerlere aktardığı için bizim çağdaş müreffeh ülkede yaşamamızı engelleyen insanlar kendi çıkar ve menfaatlerinin devamı için muhalefet ediyorlar."

Milli Eğitim Bakanı olduğu için muhalefet edildiğine dikkati çeken Tekin, "Kim ediyor? CHP ile DEM Parti. Ben diyorum ki 'Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacaksak eğer bizim toplumumuzun, insanlarımızın değerlerine sahip bir gelecek inşa etmek istiyorum.' Onlar buna itiraz ediyorlar. Diyorlar ki 'Biz size bunu yaptırmayacağız.' Şimdi geldiğimiz noktada gördüğümüz şey şu. Karşımızda 'yaptırmayız, yaptırmayacağız bu işleri' diyen bir muhalefet var, onun karşısında da bu muhalefete rağmen iş yapmaya çalışan, toplumun menfaatlerini, çıkarlarını koruyan ve ülkenin kaynaklarının tamamını toplumun refahı için harcamak isteyen bir iktidardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu 22 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve AK Parti'ye verdiğiniz desteğin anlamı çok büyük." diye konuştu.

Küçük yaşlardan itibaren siyaseti çok yakından takip ettiğini dile getiren Tekin, Türk siyasal hayatında toplumla bu kadar entegre, toplumun bu kadar içinde, toplumla bu kadar temas halinde olan başka bir siyasi parti ve lider görmediğini, bunu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarında yaşadığını anlattı.

"Biz artık onlar için fazla olmaya başladık"

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 tarihine dikkati çeken Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"3 Kasım 2002'den önce yurt dışında hiç bir ülke Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri gibi ülkeler Türkiye'ye yönelik herhangi bir operasyonel durumun içinde değildi. Türkiye'deki seçimler bu kadar yakından takip edilmiyordu çünkü o tarihlerde bizi kendilerine rakip olarak görmüyorlardı. Biz tepesine vurulup elinden ekmeği alınan 3. dünya ülkesi konumundaydık. Biz şimdi 1. lig oyuncusuyuz ve kendi çıkarları, emperyal düzenleri açısından, bizi bir sorun ve sıkıntı olarak gördükleri için bizi mücadele edilmesi gereken ülke olarak görüyorlar. Biz artık onlar için fazla olmaya başladık. Bunu nasıl yaptık? Sizlerin desteği ile yaptık. Allah sizlerden razı olsun. Kongremizin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kongreye, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ile Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve partililer katıldı.