Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Cemevi'ni ziyaret etti: - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Cemevi'ni ziyaret etti:

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- "İyi niyetle, halisane bir biçimde Türkiye'de milli birliğin önüne gerilmiş, milli birliğin önüne çekilmiş setleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Kardeşliğimizi tesis edecek adımlar atmaya çalışıyoruz" "Ama şundan emin olun biz bu adımları attıkça bu kardeşlik ikliminin oluşmasını istemeyen birileri sabote edeceklerdir"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İyi niyetle, halisane bir biçimde Türkiye'de milli birliğin önüne gerilmiş, milli birliğin önüne çekilmiş setleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Kardeşliğimizi tesis edecek adımlar atmaya çalışıyoruz." dedi.

Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Cemevi'ni ziyaret eden Tekin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de milli birliğin tesis edilmesi için öncelikle insan hakları ve eşitlik temelinde bütün vatandaşlara anayasal güvence altındaki temel hak ve özgürlükler bakımından eşit imkanlar sağlanması gerektiğini belirtti.

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman bizim yapmamız gereken şey şu. Bu ülkede yaşayan bütün vatandaşların, devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan bütün vatandaşların eşit bir biçimde dini inanç, ibadet, düşünce, düşünceyi yayma, ifade etme ve benzeri gibi konularda temel hak ve hürriyetlerini amasız, fakatsız teminat altına alacağımız bir yapıyı kurmak. Dedik ki önce milletin arasına yıllar içerisinde sokulmuş nifak tohumlarını bir atmamız lazım. Bu millete binlerce yıldır bu coğrafyada kardeşçe yaşayan bu coğrafya üzerindeki insanların kardeşliklerini ortadan kaldıran, aralarına nifak sokan uygulamaları bir ortadan kaldırmamız lazım dedik. Milli birliğimizi, kardeşliğimizi ve anayasal vatandaşlık, anayasal eşit vatandaşlık temelinde çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmek için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalışmalarına başlamıştık. Onlarla paralel bir biçimde aynı dönemde Anadolu İrfanı'nın Eğitime Etkileri başlığıyla sempozyumlar, çalıştaylar organize ettik. Burada da çok sayıda dede ve arkadaşımız toplantılara katıldılar. Hem Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin inşa sürecine katkı verdiler hem de hayat boyu öğrenme merkezlerinde açtığımız kurslara, içeriğinin oluşturulmasına katkı verdiler."

Hafta sonu Liberal Düşünce Topluluğunun kongresine katıldığını hatırlatan Tekin, milli birliğin sağlanmasında tüm vatandaşların anayasal hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanmasının önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı önemli adımla 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulduğunu anımsatan Tekin, Bakanlık olarak bu alandaki çalışmalara eğitim boyutuyla katkı sunduklarını aktardı.

"Milli birliğin önüne gerilmiş, önüne çekilmiş setleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz"

Milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine yönelik adımlar attıklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"İyi niyetle, halisane bir biçimde Türkiye'de milli birliğin önüne gerilmiş, milli birliğin önüne çekilmiş setleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Kardeşliğimizi tesis edecek adımlar atmaya çalışıyoruz. Ama bunlardan rahatsız olan birileri sürekli bunları sabote ediyor. Şimdi de gerçekten kritik bir eşikteyiz. Hem "Terörsüz Türkiye" çalışmaları hem Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının, bizim yaptığımız çalışmalar... Sadece bir örnek olsun diye söyleyeyim. Türkiye'de Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluncaya kadar Avrupa Birliği'nin aklına Arnavutluk'ta bir Bektaşilik Vatikanı yapmak gelmemişti. Türkiye'de Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluncaya kadar Yunanistan'ın aklına Aleviliği ve Bektaşiliği bir din, cemevlerini ibadethane kabul edecek bir kanun çıkarmak gelmemişti. Ama biz bunları yapar yapmaz hemen bazı mihraklar harekete geçti. O yüzden attığımız adımlar, atılan adımlar çok önemli adımlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda onun çizdiği çerçevede yürüttüğümüz adımlar. Ama şundan emin olun biz bu adımları attıkça bu kardeşlik ikliminin oluşmasını istemeyen birileri sabote edeceklerdir. Sabote etme yönünde eylemler yapacaklardır, işler yapacaklardır. Sizlerden istirhamım bugün burada bulunma gerekçemiz de lütfen birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize, devletimizin, milletimizin gücüne saldırı mahiyetindeki bu sabotajları görür görmez el birliğiyle ortadan kaldıralım, onlarla mücadele edelim hep beraber. Çünkü Türkiye'nin şu anda birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu bir dönemi yaşıyoruz."

Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Ergün Tuluk da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
Milli Eğitim BakanıZeynel AbidinPolitikaTürkiyeSon Dakika

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