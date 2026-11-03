Milli Eğitim Bakanı Tekin, Malatya'da konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2003 yılından bu yana bütçede en çok kaynağın eğitime ayrıldığını söyledi.

Bakan Tekin, Malatya Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Ardından Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi'ni gezerek buradaki öğrencilerle sohbet etti.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bekir Ilıcak Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile Malatya Ayşe Ilıcak İlkokulu Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Tekin, Cumhuriyet'in ilelebet payidar olması ve çocuklarla gençlerin milli ve manevi değerlerine, devletine ve milletine bağlı bireyler olarak yetişmesi için çaba gösteren 1 milyon 250 bin kişilik büyük bir aile olduklarını ifade etti.

AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara geldiğini anımsatan Tekin, bu tarihin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" mottosuyla, Türkiye'yi müreffeh ülkeler düzeyine çıkarmak üzere başlattığı seferberliğin halk tarafından onaylandığı tarihin başlangıcı olduğunu kaydetti.

Aradan geçen 24 yılda Türkiye'de her alanda çok önemli ve devrim niteliğinde adımlar atıldığının altını çizen Tekin, Malatya'da 2002'de 166 bin 100 olan öğrenci sayısının 147 bin 345'e düştüğünü ancak öğretmen sayısının 7 bin 242'den 13 bin 74'e, derslik sayısının 4 bin 817'den 8 bine yükseldiğini vurguladı.

Türkiye'de 2002'den itibaren hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını söyleyen Bakan Tekin, "Eğitimle ilgili de bir şey eskisi gibi olmadı. O da şu, 2003'ten itibaren bütün bütçelerimizdeki 2002 bütçesinde dördüncü sırada eğitime ayrılan kaynak, 2003'ten sonra ise bütün bütçelerde istisnasız eğitime ayrılan kaynak hep birinci sırada oldu. Ülkemizin bütçesinden en çok kaynak eğitime ayrılıyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitime verdiği önem, eğitime ve Türkiye'deki gençlerin, çocuklarımızın geleceğine verdiği önem açısından çok değerli bir katkı. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum, Allah kendisinden razı olsun." dedi.

Derslik sayısı deprem öncesinden yüzde 27 arttı

Malatya'nın 2002'den itibaren önemli yatırımlar aldığını ancak 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldığını aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"O gün biz sizlere şunu taahhüt ettik. 'Hep birlikte Malatya'yı yeniden ayağa kaldıracağız, çok kısa bir süre içerisinde Malatya'daki okul sayısı ve derslik sayısı depremden öncekinin üstüne çıkacak.' Şu anda bahsettiğim yatırımlar, devam eden yatırımlar, yani inşaatları devam eden 77 okulumuz da tamamlanacak ki bunlardan sadece 3 tanesinin ihalesi yapılmamış, diğerlerinin inşaatı devam ediyor ve büyük çoğunluğu da önümüzdeki eylül ayında faaliyete geçecek. Onlar tamamlandığında da Malatya'da 6 Şubat'tan önce, yani yıkımdan önce Malatya'daki derslik sayısını yüzde 27 oranında artırmış olacağız. Bir de yapı stokunun yenilenmesi açısından düşünün, bu da çok önemli. Yani eski işte 40-50 yıllık binaların hepsi yenilenmiş oldu, güçlendirmeye ihtiyacı olanlar güçlendirilmiş oldu. Bir taraftan temel atmamayı marifet sayan düzenbaz siyasetçiler var. Bir taraftan da habire milletin heyecanını paylaşan, açılışlar yapan, milletin duygularına tercüman olan, çalışan insanlar var."

Önceden meslek liselerinin üzerine adeta ölü toprağı atıldığını, 2013 yılında müsteşarlığa başladığında bu konuyu masaya yatırdıklarını ve sahada ihtiyaç olan programların içeriğinin zenginleştirildiğini anlatan Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Sahada nitelikli eleman arayan bir sanayicimiz, son model fabrikalarla, makinelerle dolu fabrikalar inşa edilmiş ama bizim meslek lisesinde eğitim alan çocuklarımız demode atölyelerde, demode programlarla eğitim alıyor. Yine sahanın ihtiyaçlarını karşılamıyoruz. Dolayısıyla bir, bunu yapmamız gerekiyordu. İkincisi, okullarımızda eğitim alan kişilerin işbaşı becerileri, saha tecrübeleri önemli, bunu da çözmek gerekiyordu. Bunu yaparken çocuklarımızın iş sağlığı ve iş güvenliği gibi tedbirler açısından sigortalanması gerekiyor. Bunların hepsi sektörle istişareler neticesinde attığımız adımlar. Proje okul adıyla bir kavram çıkardık ve dedik ki gelin bazı okulların mesela ayakkabıcılık meslek lisesinin programını ayakkabıcılar odasıyla beraber yapalım. Buradaki eğitimi ayakkabı üreticileriyle birlikte okulda bunların eğitim vermesini sağlayalım veyahut çocuklarımızın ayakkabı fabrikasında eğitim almalarını sağlayalım. Çok önemli, radikal değişiklikler yaptık. Bu değişiklikleri peyderpey Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Bakın şu anda bizim mesleki ve teknik eğitim kurumlarımıza, liselerimize devam eden bir öğrencimiz programın türüne ve ustalık kalfalık durumuna göre asgari ücretin yüzde 30'u ve yüzde 50'si oranında cep harçlığı veriyoruz çocuklarımıza. Staja başlayan bütün öğrencilerimizi iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi yayımladıklarını dile getiren Bakan Tekin, belge doğrultusunda mesleki eğitim programlarının sektörlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini ifade etti.

Programların açılmasında valilerin başkanlığında toplanan il istihdam kurullarının belirleyici olduğunu aktaran Tekin, kurulların ilin gelecek projeksiyonlarını da dikkate alarak ihtiyaç duyulan meslek alanlarını tespit ettiğini kaydetti.

"İş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri konusunda çok hassasız"

Tekin, Mesleki Eğitim Merkezlerine (MESEM) ilave olarak sektör içi okul ve sektöre entegre okul modellerini de hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Muhalefetin beni en çok eleştirdiği konu bu. Meslek lisesine giden çocuklarımız iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alındığı iş yerlerinde işbaşı eğitimlerini alsın diyorum. Muhalefet diyor ki: 'Sen çocuk işçiliği teşvik ediyorsun.' Yani bu kadar anlamsız bir argümantasyonu aklıselim bir insan nasıl yapar gerçekten şaşırıyorum. Çocuklarımız sadece teorik bilgiyle donandıkları zaman fabrikaya, atölyeye gittikleri zaman sudan çıkmış balığa döndüklerinde daha mı az iş kazası olacak? Daha yabancı oldukları bir alana gidecekler, daha zor adapte olacaklar. Bizim yaptığımız şey iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alındığı ortamlarda iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri konusunda çok hassasız. Bunların alınması koşuluyla işbaşı eğitimlerini, uygulama eğitimlerini okullarımız yerine işletmelerde yapabilsin istiyoruz.

Hep konuşuluyor ya dünyanın diğer ülkeleri, dünyanın diğer ülkelerinde de bu model var. Hatta daha ileri gideyim, nisan ayında OECD Genel Sekreteri Türkiye'de OECD üyesi ülkelerin çalışma ve eğitim bakanlarını davet ederek OECD Beceriler Zirvesi'ni yaptı. Bizzat Türkiye'den bahsederek Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitimde geliştirdiği modeller diğer ülkelere örnek olsun diye, anlatmak üzere bize söz verdi. Biz artık başka ülkelere örnek olabilecek mesleki ve teknik eğitim modelleri geliştiriyoruz."

Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Rönesans Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Erman Ilıcak'ın da selamlama konuşması yaptığı törende daha sonra okulların temelleri atıldı.