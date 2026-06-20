Bakan Tekin: 750 bin dersliğe ulaştık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde 750 bin dersliğe ulaşıldığını açıkladı. Denizli'ye yapılan eğitim yatırımlarının reel karşılığının 17 milyar TL'yi bulduğunu belirten Bakan Tekin, YKS'ye giren tüm öğrencilere de başarılar dileyerek, "Allah gönüllerine göre versin" dedi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Denizli'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Daha sonra valilik toplantı salonunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, şube müdürleri ve ilçe Milli Eğitim müdürlerinin katılımı ile İl Eğitim Değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Tekin, il il gezerek kentlerde eğitim değerlendirme toplantısı yaptıklarını ifade ederek, alınması gereken tedbirler, politikalar ve atılması gereken adımlarla ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi. YKS'ya giren öğrencilere başarılar dileyen Bakan Tekin, "Bugün öğrencilerimiz, gençlerimiz lisans programlarına kayıt yaptırabilmek açısından, yükseköğretime devam etmek açısından kendileri için önemli bir sınava girdiler. Ben bütün gençlerimize başarılar diliyorum. Allah bahtlarını açık etsin, gönüllerine göre versin inşallah. Denizli'de de bugün şu ana kadar çok şükür sorunsuz bir şekilde devam etti. İnşallah yarın da böyle devam eder" dedi.

"Eğitim ve öğretim hükümetlerimiz tarafından her zaman birincil öncelikli konu olarak ele alındı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi boyunca eğitim alanında yaptığı çalışmalar neticesinde uluslararası toplantılarda gururlandıran ifadeleri duyduklarını dile getiren Bakan Tekin, "Bilhassa fiziki alt yapı ve teknolojik altyapıyla ilgili olarak Türkiye'de sadece şu rakam bile birçok şeyi açıklıyor. 2002 yılındaki sınıf sayısı Türkiye'de yaklaşık 350 bin idi. Bunun yarısına yakınının deprem ya da benzeri sebeplerle ekonomik ömürlerini tamamladığı için yıkılıp, yeniden yapıldığını varsayıyoruz. Yani 2002 öncesinden elimizde 200 bin civarında sınıf olduğunu öngörebiliriz. Ama şu an 2025-2026 eğitim öğretim yılında 750 bin sınıfta eğitim öğretim hizmeti verdik. Bu süre içerisinde eğitim ve öğretimin hükümetlerimiz tarafından her zaman birincil öncelikli konu olarak ele alındığını gösteren çok önemli bir gösterge. Uluslararası raporlara da yansımış durumda. Yine aynı şekilde okullarınız, teknolojik alt yapısı itibarıyla raporlarda övgü dolu sözlere, övgü dolu ifadelere sebebiyet verecek cümlelerle tanımlanıyor" şeklinde konuştu.

Denizli'de eğitime 17 milyar TL'lik yatırım yapıldı

Denizli'de eğitime yapılan yatırımlara değinen Bakan Tekin, "Bu anlamda Deniz ile ilgili verilerde Türkiye ortalamasıyla uyumlu, çok güzel veriler var. 2002-2003 eğitim öğretim yılında Denizli'de 7 bin 971 öğretmenimiz hizmet vermekte idi. Şu an öğretmen sayımız o rakamın iki katından daha fazla; Denizli'de 16 bin 309 öğretmenimiz var. Tabii ki öğretmen başına düşen öğrenci sayısı uluslararası raporlarda hesap edilen önemli bir kriter. 2002 yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, ilköğretim okullarımızda toplam 22. Bir öğretmenimiz için 22 öğrenci düşerken, bugün ilkokullarda bu rakam 16, ortaokullarda 12. Liselere baktığımızda ise şu anda bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 9. Uluslararası göstergeler açısından oldukça iyi bir nokta. Yine aynı şekilde sınıf başına düşen öğrenci sayısı açısından baktığımızda da Denizli'de 2002 yılında 5 bin 878 sınıf var iken, şu andaki sayı 9 bin 972. Yaklaşık 5 bin 800 civarındaki dersliğin yarısının yenilendiğini de düşündüğümüzde sınıf sayımız 3 binlerden 10 binlere çıkmış durumda. Bu çok önemli bir gösterge. 2002 yılından itibaren Denizli'ye sınıf yapma anlamında yaptığımız yatırımların bugünkü reel karşılığı da yaklaşık 17 milyar TL. Dolayısıyla bu anlamda eğitim öğretim alt yapısı itibarıyla Denizli'de Türkiye ortalamalarının üzerine çıkan bir durum var" diye konuştu.

Denizli'ye yönelik eğitim yatırımlarının bitmediğini vurgulayan Tekin, "Peki derslik ihtiyacı bitti mi? Bitmedi. Tabii ki gerek yerleşim planlarında yaşanan değişiklikler, gerek bazı illerimizin göç alması, bazı illerimizin göç vermesi gibi sebeplerle Denizli'de de bölgesel olarak bazı yerlerde sınıf, okul ihtiyacı olan yerler ilgili durumu bizimle paylaştılar. Bunların bir kısmını zaten yatırım planlarımıza almıştık. Şu an devam eden yaklaşık 12 tane okulumuz var. Başka ihtiyaçları da tespit ettik, onları da en kısa zamanda yerine getireceğiz" dedi.

Valiliği ziyaretinin ardından Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden Bakan Tekin, okul yöneticilerinden bilgi aldı. Daha sonra öğrenciler tarafından yapılan Türkiye'deki ender eserlerin maketlerini inceleyen Bakan Tekin, öğrencilerin sunduğu mini konseri dinledi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, daha sonra okul yönetimi ile toplantıya katıldı. - DENİZLİ