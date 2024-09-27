Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Besni Eğitim Bayramı'na Katıldı - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Besni Eğitim Bayramı'na Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Besni Eğitim Bayramı\'na Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Besni Eğitim Bayramı etkinliklerine katılarak eğitim bayramının öneminden bahsetti ve okula başlayan öğrencilere yönelik uygulamalar hakkında bilgi verdi.

27.09.2024 16:25  Güncelleme: 16:28
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'ın Besni Kaymakamlığı, Besni Belediyesi ve Besni Eğitim Vakfı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen dünyanın ilk ve tek eğitim bayramı olma özelliğini taşıyan ve bu yıl 26'ncısı kutlanan Besni Eğitim Bayramı etkinliklerine katıldı.

Besni ilçe merkezinde düzenlenen Besni Eğitim Bayramı kutlamaları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Osman Varol, milletvekilleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla başladı.

Programda konuşan ve bu tür etkinliklerin öneminden bahseden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizim geleneklerimiz, bazı özel günlerimiz var. Mesela düğünümüzü hiç unutmayız, düğün tarihimiz, evlilik tarihimizi, aynı şekilde erkekler askere gittiği tarihi hiç unutmaz, biz bu sene bir uygulama başlattık, dedik ki çocuklarımız bundan sonra okula başladıkları tarihi unutmasınlar.

Türkiye genelinde çocuklarımız açısından okula başlama bayramı gibi kabul edilsin istedik bu yıl okula başlayan yaklaşık 1,5 milyona yakın öğrenciye bir mektupla bunu bir bayram havasında hatırlamalarını, hayatının ilerleyen dönemlerinde okula başladığı günün anısına böyle bir belgeyi saklamalarını istedik. Bu açıdan baktığımızda da bizim arzu ettiğimiz şeyle de örtüşen bir uygulamaydı o yüzden katıldık iyi ki de gelmişim çok sağ olun çok teşekkür ediyorum. Biraz önce buraya girerken öğrenci arkadaşlarımız bir talepte bulundular. Biz geçen yıl başlatmıştık LGS sınavına giren çocuklarımız deprem bölgesinde Türkiye'nin neresinde hangi okulu tercih ederlerse etsinler şube başı ilave iki kontenjan tanımıştı geçtiğimiz yıl tanıdığımız kontenjanın yarısı kullanıldı. Deprem bölgesindeki arkadaşlar tarafından bu yılda yine aynı uygulamaya devam ettik. Birer öğrenci ile elimizden geldiğince yaraları sarmak için üstümüze düşeni yapmaya çaba sarf ediyoruz. Ben bu eğitim bayramına ilk günden bu zamana kadar katkı veren bu fikri gündeme getiren destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Besni Eğitim Bayramı'na Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Besni Eğitim Bayramı'na Katıldı - Son Dakika
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