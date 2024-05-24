Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Uluslararası Forumu ve Geleceğin Yazarları Projesi\'ni açtı

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fatih'te 'Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Uluslararası Forumu' ve 'Geleceğin Yazarları Projesi' açılış programına katıldı. Bakan Tekin, öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve anlama becerilerini artırmayı hedefleyen projenin meyvelerini görmeye başladıklarını belirterek, "Türkçe ile ilgili ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde ise Türk Dili ve Edebiyatı dersi hakkında bir dizi kararlar aldık. Dedik ki çocuklarımız bu derslerde daha iyi yetişsinler. Çünkü bu derslerde daha iyi yetişirlerse kendilerini daha iyi ifade edebilirler" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve anlama becerileri üzerine geliştirilen Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Uluslararası Forumu ve Geleceğin Yazarları Projesi'nin açılış programı Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirildi. Açılışa Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda öğrenciler, Mili Eğitim Bakanı Tekin'e hediye verdi.

"Türkçeyle ilgili ilkokul ve ortaokullarda, liselerde ise Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile ilgili bir dizi kararlar aldık"

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yaz aylarında çocuklarımızın akademik başarıları için, toplumsal mutlulukları için, toplum içerisinde kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için, kendi kariyer planlamaları için, en çok ihtiyaç duydukları şeyin kendilerini doğru, anlaşılabilir ve istedikleri gibi ifade edebilmeleri olduğunu söyledik. Bunun için de ilk başlangıç noktamız, çocuklarımızın ana dillerinde güzel Türkçemiz ile kendisini rahat ifade edebilmesi gerektiğini kamuoyuyla paylaştık. Türkçe ile ilgili ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde ise Türk Dili ve Edebiyatı dersi hakkında bir dizi kararlar aldık. Dedik ki; çocuklarımız bu derslerde daha iyi yetişsinler. Çünkü bu derslerde daha iyi yetişirlerse kendilerini daha iyi ifade edebilirler" şeklinde konuştu.

"Okuma, yazma, konuşma ve anlamayı dinleyip anlama üzerinden ölçmek üzere bir mekanizma geliştirdik"

Öğrenciler için yapılan proje hakkında bilgi veren Bakan Tekin, "Daha başarılı olabilirler dedik ve Türkçeyle ilgili projeler başlattık. 'Dilimizin Zenginlikleri', 'Sözlük Özgürlüktür' gibi projeler bunlardan bazıları. Bir de bunun devamında dedik ki; artık Türkçe ve dil derslerini çocuklarımızın ihtiyaç duydukları dört temel beceri üzerinden ölçelim. Okuma, yazma, konuşma ve anlama üzerinde dinleyip, anlama üzerinden ölçmek üzere bir mekanizma geliştirdik. Bugün burada bu başlattığımız projenin meyvelerini hep beraber görüyoruz. Ben gerçekten çok mutluyum. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz özellikle ana dilimiz, Türkçemizle ilgili bu projelere çok ciddi şekilde sahip çıktılar. Hepsine, bütün öğretmenlerimize, bütün idarecilerimize ve bu çocukların velisi olan, çocukları bu projelere katılmaya teşvik eden bütün ebeveynlere sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizim bütün amacımız bilgisini, ilmini, fikrini insanlığın hayrına sarf edecek bir nesil yetiştirmek"

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise, "Ekim ayında başlatmış olduğumuz 39 ilçemizdeki öğretmen arkadaşlarımızın gönüllü ve istekli olarak bu projeye emek vermelerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ederim. Dilimizin zenginliklerini destekleyen çocuklarımızın okuma, yazma ve dinleme becerilerini artıran, bu noktada da hayallerinin peşinde gitmeyi amaçlayan bu proje, çocuklarımızın sadece sınavlara hazırlanması değil, hayata hazırlanması, kendilerini ifade etme noktasında ilgi, istek, yetenek ve tutumlarının ortaya çıkarılmasını sağlaması adına yerinde bir projedir. Bu sebeple biz diyoruz ki; bizim bütün amacımız 21. yüzyılı adalet, şefkat ve merhametle imar edecek, bilgisini, ilmini, fikrini insanlığın hayrına sarf edecek bir nesil yetiştirmek. Bilim, sanayi ve teknolojiyle donanmış bu çocuklarımız inşallah daha güçlü yarınlara yürüyecekler" dedi. - İSTANBUL