Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da Nizamülmülk Lise Medeniyet Akademisi açılışına katıldı - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da Nizamülmülk Lise Medeniyet Akademisi açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya\'da Nizamülmülk Lise Medeniyet Akademisi açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da Nizamülmülk Lise Medeniyet Akademisi açılışına katıldı. Bakan Tekin, 'Burası gerçekten bizim ihtiyaç duyduğumuz alanlardan bir tanesi. Özellikle küçük yaşlardan itibaren sanat konusunda yetenekli çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri için imkan oluşturacak' dedi.

05.03.2024 18:56  Güncelleme: 19:03
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da Nizamülmülk Lise Medeniyet Akademisi açılısına katıldı. Bakan Tekin, "Burası gerçekten bizim ihtiyaç duyduğumuz alanlardan bir tanesi. Özellikle küçük yaşlardan itibaren sanat konusunda yetenekli çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri için imkan oluşturacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Nizamülmülk Lise Medeniyet Akademisi açılışına katıldı. Törende konuşan Bakan Tekin, "Okul dışı öğrenme ortamı olan güzel bir binanın açılışını yapıyoruz. İnşallah mahalle halkına, yöre halkına hayırlı, uğurlu olur. Ben bu projeyi birkaç açıdan önemsiyorum. Bir tanesi ismiyle beraber bünyesinde barındırdığı bizim kültürümüzü, geleneklerimizi gelecek kuşaklara aksettirmeye yönelik programı ben bu açıdan çok önemsiyorum. Burası gerçekten bizim ihtiyaç duyduğumuz alanlardan bir tanesi. Özellikle küçük yaşlardan itibaren sanat konusunda yetenekli çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri için imkan oluşturacak. Bu da çok önemli bir eksiklik. Velilerimiz çok zaman Anadolu'da değişik illerde bize çocuklarının bu tür sanatsal yeteneklerini geliştirmek üzere tırnak içinde güvenilir kurs ya da benzeri ortamlar konusunda destek olmanızı istiyorlar. Biz bakanlık bünyesinde okullarımızda destekleme ve yetiştirme kursları açıyoruz ama yeterli değil. Belediyeler bu anlamda bize destek oluyor. Büyükşehir Belediyemize bu açıdan teşekkür ediyorum. Karatay Belediyemize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bilgehanelerin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum"

Bakan Tekin, şöyle devam etti: "Burada bir hususu altını çizmek istiyorum şimdi sizlerle. O da şu burada bir anket yapsak da aynı sonuç çıkacak. Bir çocuk 18 yaşını tamamlayıncaya kadar, yani 12 yıllık zorunlu eğitimini bitirene kadar toplam saat olarak hayatının ne kadarını okullarda geçiriyordur? Siz, kendinizi test edin. Ben sordum her yerde üçte birini diyenler var. Yarısını diyenler var. Ama bir hesap ettiğinizde yaklaşık olarak arkadaşlar 16'da birini yani 18 yaşına gelinceye kadar yaşadığı saatin, 16'da birini okullarda geçiriyor. Peki 16'da 15'i nerede? Bu çocuklar hepsi çok çabuk öğrendik, bir zaman diliminde yaşıyorlar. Çok hızlı öğreniyorlar. 16'da birini geçirdikleri okuldan öğrendikleri şeylerin zıddıyla, tersiyle karşılaşabilecekleri, 16'da, 15'lik bir alan var. O yüzden biz çocuklarımızın okul dışı öğrenme ortamlarının gelişmesini çok arzu ediyoruz. Büyükşehir Belediyemize, Uğur İbrahim başkanımıza çocuklarımızın bu alanlarını değerlendirmek için bir imkan oluşturdukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bilgehanelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bilgehane sayımız 24, Lise Medeniyet Akademisi sayımız 9'a ulaştı"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Bilgehaneler ve Lise Medeniyet Akademileri Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla oluşturduğumuz önemli markalarımızdan bazıları. Bu binalarda gençlerimize eğitim desteği veriyoruz. Bilgehane sayımız 24, Lise Medeniyet Akademisi sayımız 9'a ulaştı. İnşallah yeni dönemde bir Lise Medeniyet Akademisi inşaatımıza da devam ediyoruz. Böylece 40 farklı binada eğitim desteklerimizi öğrencilerimizle buluşturmuş olacağız. Bilgehanlarımız özellikle ortaokul öğrencilerimize hem okuldaki derslerine katkı sağlayacak ortamlar oluşturuyoruz. Bununla birlikte atölyelerimizde robotik kodlamadan sanat eğitimine kadar birçok farklı branşta yetişmelerini sağlayacak eğitimler veriyoruz. Ayrıca sizin eseriniz olan Proje İmam Hatip Okullarımıza Hafızlık İmam Hatip Okullarımıza gidecek çocuklarımıza hazırlık dersi vererek onları sınava hazırlıyoruz ve bu okullarımıza yüzde 90'dan fazla oranla yerleştirme gerçekleştiriyoruz. Yani burası bir alt birim gibi çalışıyor. Çocuklarımızın geleceğini inşa edecek bir yapı oluşturuyoruz. Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla eğitimi belediyemizin en önemli işlerinden birisi olarak düşünerek eğitimde çocuklarımıza faydalı hale getiriyoruz. Türkiye Yüzyılında Türkiye'yi çok daha ileri bir seviyeye taşımak için milli, manevi değerlerine, anne babasına saygılı, milletini yarınlara taşıyacak azimli, kararlı gençler olarak memleketimize hizmet edecekler" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da Nizamülmülk Lise Medeniyet Akademisi açılışına katıldı - Son Dakika

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