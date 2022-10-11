Milli Savunma Bakanı Akar Brüksel'e gidecek - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar Brüksel'e gidecek

11.10.2022 19:43
Milli Savunma Bakanı Akar Brüksel'e gidecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda düzenlenecek Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda düzenlenecek Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakan Akar, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil edecek. Toplantı kapsamında yapılacak oturumlara katılacak Bakan Akar, iki gün süresince NATO Karargahı'nda çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Bakan Akar'ın bir araya gelmesi planlanan isimler arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de olduğu öğrenildi.

Akar'ın görüşmelerinde savunma ve güvenlik konuları ile NATO konularını ele alması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çabaları sonucu oluşturulan "tahıl koridoru" ile küresel gıda krizinin çözümü ve süreçteki diplomatik çabalarına yönelik vurgu yapması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Hulusi Akar, Belçika, Brüksel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar Brüksel'e gidecek - Son Dakika

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